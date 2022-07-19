Рада утвердила сроки проведения переписи населения

Верховная Рада приняла в целом законопроект об осовременивании сбора статистической информации и установлении периодичности проведения Всеукраинской переписи населения - не реже одного раза в 10 лет.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

В общей сложности за соответствующее решение проголосовали 227 нардепов.

Теперь в Украине периодичность проведения Всеукраинской переписи населения должна происходить не реже одного раза в десять лет. Дата и сроки проведения переписи будут определяться Кабинетом Министров Украины.

Получать данные для переписи предлагается современными методами, в частности заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, использование национальных электронных информационных ресурсов (систем).

Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:

по решению суда признаны недееспособными или дееспособность которых ограничена;

имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению порученных работ;

имеют судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица).

Напомним, в 2021 году оценочная численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) сократилась на 421,1 тысячи человек и составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.