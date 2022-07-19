Рада встановила періодичність перепису населення не рідше, ніж раз у 10 років

Верховна Рада вдосконалила законодавство в галузі статистики, зокрема, для проведення всеукраїнського перепису населення. За прийняття в цілому відповідного урядового законопроєкту №5108 проголосувало 237 депутатів, однак ще 43 утрималися.

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Документ вносить зміни до законів про державну статистику, про всеукраїнський перепис населення та інших актів, передбачаючи, зокрема, що періодичність проведення всеукраїнського перепису має бути не рідше одного разу на десять років. Конкретні дату й термін проведення перепису має визначати вже Кабінет міністрів.

Отримуватися дані для перепису будуть сучасними методами, зокрема через заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в інтернеті та використання національних електронних інформаційних систем.

За Державною службою статистики закон закріплює повноваження одержувати від держорганів дані, необхідні для проведення перепису, а також збирати, обробляти, зберігати дані респондентів з дотриманням вимог про захист інформації.

Також закон передбачає, що персоналом перепису не зможуть бути громадян України, які мають непогашену судимість за кримінальне правопорушення, які за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена, а також які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених їм робіт.

Крім того, законодавство доповнено положеннями, які гарантуватимуть захист прав респондентів на повагу до приватного і сімейного життя і відповідатимуть принципу №5 "Статистична конфіденційність" Кодексу норм європейської статистики.

Працівники, які залучаються до підготовки і проведення перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, які порушуватимуть вимоги про захист персональних даних, матимуть нести цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Також передбачено, що рішення, дії чи бездіяльність переписного персоналу зможуть бути оскаржені респондентом.

Спочатку передбачалося, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, однак при розгляді його у другому читанні було затверджено правку, згідно якої він набере чинності лише з 1 вересня 2022 року.

Зазначимо, що на прийняття цього закону знадобилося майже півтора роки: Кабмін вніс його в Раду ще в лютому 2021-го. Причому в першому читанні його прийняли зовсім недавно - 1 липня 2022 року.

Нагадаємо, що єдиний в історії незалежної України перепис населення пройшов ще у грудні 2001 року. Усі наступні оцінки Держстату базувалися саме на його даних, щороку відповідно падаючи в достовірності. ООН при цьому рекомендує проводити переписи не рідше ніж один раз на десять років. Після лютого ж 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна з Росією, Держстат перестав публікувати будь-які нові демографічні дані.

В свою чергу, другий перепис населення України ще у квітні 2008 року був намічений на 2011 рік, але у липні 2009 року перенесений на 2012 рік. Проте по факту у 2012 році перепис не пройшов, і лише у жовтні того року його проведення перенесли на 2013 рік.

У 2013 році перепис також не проводили, і у вересні того року уряд переніс дату статистичного дослідження одразу на 2016 рік. Але перед настанням цього року, у грудні 2015 року Кабмін вирішив знову відкласти перепис, визначив його датою 2020 року.

Однак під час перебування на посаді міністра Кабміну наприкінці 2019 та на початку 2020 року Дмитра Дубілета, який активно лобіював ідею відмови від переписів у принципі, Україна в черговий раз де-факто відмовилася від проведення запланованого перепису, а згодом в країні почався карантин через поширення коронавірусу, який і так фактично зробив його проведення у 2020 році неможливим.

9 грудня 2020 року Кабмін схвалив чергове перенесення проведення перепису населення – одразу на 2023 рік. Однак станом на липень 2022 року через війну з РФ органами державної статистики будь-які роботи щодо проведення всеукраїнського перепису населення 2023 року припинені.

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