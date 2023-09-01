Почти миллион: Польша назвала число украинских граждан, временно находившихся на ее территории до войны

По состоянию на конец марта 2021 года, когда в Польше прошла последняя перепись населения, в стране находилось в статусе временно пребывающих 916,3 тысячи граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты переписи по этому показателю, опубликованные 31 августа.

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Граждане Украины составляли 63,9% от всех временных мигрантов в Польше (1,433 миллиона). Граждане Беларуси составляли из них всего 4,1% (59 тысяч), а Молдовы - 2% (28,2 тысячи). Далее в порядке убывания по этому показателю шли Грузия (1,7%), Россия, Индия, Германия, Вьетнам, Китай, Турция, Непал, Италия, Болгария, Узбекистан и Франция.

25,5% всех временных мигрантов находилось в самом большом Мазовецком воеводстве, к которому относится и Варшава, 11,5% - в Великопольском (центр - Познань), 10,9% - в Нижнесилезском (центр - Вроцлав), 9,4% - в Силезском (центр - Катовице).

Наибольшая же доля временно пребывавших была также в Мазовецком воеводстве (6,6% всего населения). В Любушском их было 5,9%, в Нижнесилезском - 5,3%. В то же время наименьший показатель (1,1%) зафиксирован в граничащем с Украиной Подкарпатском воеводстве (центр - Жешув), а общая доля по стране составила 3,8%.

1047,7 тысячи временных иммигрантов, или 73%, находились в городах. При этом также отмечена заметная диспропорция среди них между мужчинами (62,4%) и женщинами (37,6%).

В течение менее трех месяцев, то есть в период после начала 2021 года в Польше на тот момент находилось 519,5 тысячи приезжих (36,2%), в течение 3-12 месяцев - 605 тысяч (42,2%), более года - 309,3 тысячи (21,6%). Среди первой категории мужчин было больше женщин в 1,74 раза, второй - в 1,56 раза, третьей - в 1,73 раза.

В свою очередь, перепись выявила почти столько же постоянных жителей Польши, временно уехавших за границу - 1,447 миллиона. Почти все они - 1,326 миллиона - уехали более чем за год до проведения статисследования. При этом женщин среди них оказалось чуть больше мужчин - 51% против 49%.

Больше всего поляков на тот момент выехало в Великобританию - их зафиксровано 374,6 тысячи (25,9% от всех временных эмигрантов). Доля Германии составила 22,1%, Нидерландов - 6,7%, США - 5,4%, Ирландии - 3,9%, Норвегии - 3,4%. За ними следуют Бельгия, Франция, Италия, Швеция, Австрия, Испания, Швейцария, Дания и Канада.

Больше всего численно уехало из столичного Мазовецкого воеводства (9,9% от всех лиц в этой категории), Силезского (9,6%) и Подкарпатского (9,3%). В то же время в отношении численности населения наивысший уровень временной эмиграции отмечен в Подкарпатском (6,4%), Подляшском (6%) и Опольском воеводствах (5,8%).

Отметим, что Польша традиционно в последние годы была европейской страной с наибольшим количеством граждан Украины, куда те до полномасштабного вторжения России массово отправлялись на заработки. Тем не менее точной цифры одномоментно находящихся там украинцев на какую-либо дату перед войной известно не было.

При этом, согласно данным переписи-2021, среди населения Польши, каким его определяет местное статистическое ведомство, граждан Украины учтено лишь 53 тысячи. Среди же населения страны согласно международному стандарту, включающему лиц, проживающих или намеревающиеся проживать в конкретном месте не менее года, граждан Украины посчитано было 296,5 тысячи.

Источник фото: ua.depositphotos.com