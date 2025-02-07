Українці стали частіше укладати шлюбні договори

За даними Міністерства юстиції України, понад 2,7 тисячі шлюбних договорів оформили українці у 2024 році. Це на 7% більше, ніж у 2023, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни. Наразі на 54 шлюби припадає 1 шлюбний договір.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 7% побільшало шлюбних договорів за рік

Зазначається, що 2 762 шлюбні договори було зареєстровано минулоріч. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте це все ще на третину менше, ніж у 2021 році. Напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів — 4 099.

Як зауважують аналітики, наразі на 54 шлюби припадає лише 1 шлюбний договір. До порівняння, у 2023 році 1 шлюбний договір припадав на 72 одруження.

Визначити статус майна

Як зазначає Таліна Кравцова, партнерка юридичної фірми Asters, українці наразі активно застосовують шлюбні договори, аби визначити статус майна, яке вони будуть набувати після укладення договору.

За її словами, у парах, де один із подружжя іноземець, шлюбний договір — це стандартна практика, адже для більшості іноземців такий крок свідчить про усвідомлений та зважений підхід до планування шлюбних відносин. Втім війна не зменшила попит на шлюбні договори в Україні й серед українців.

"Останнім часом в українських судах немає однозначного підходу щодо того, чи можна шлюбним договором змінити статус майна, набутого до укладення договору. Відсутність усталеного підходу — це завжди ризик оскарження договору в суді. Коли я бачу такий ризик, то пропоную клієнтам розглянути інші види договорів між подружжям", - зауважує Кравцова.

За її словами, ще однією, більш класичною підставою оскарження є так зване "надзвичайно невигідне" матеріальне становище одного з подружжя після укладення шлюбного договору. Якщо простими словами — коли за договором все (або майже все) майно вважається власністю іншого з подружжя.

"Такого допускати не можна, і в цьому питанні вже є сталий підхід у судах — договори з такою умовою визнають недійсними", — підкреслює Кравцова.

Шлюбів поменшало

За даними "Опендатабот", 150 210 нових шлюбів було укладено минулоріч. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної.

У середньому, 12,5 тисяч пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Зауважимо, шлюбний договір - не крок до розлучення, а у першу чергу відповідальність за майно під час сімейного життя. Delo.ua з'ясувало, як укласти угоду, щоб вона страхувала від проблем і врахувала інтереси обох сторін.