Чем отличается завещание, наследование и пожизненное содержание: разъяснение Нотариальной палаты

Чтобы минимизировать возможные конфликты и судебные тяжбы между наследниками, лучше правильно распорядиться своей жилой недвижимостью еще при жизни.

Завещание и договор наследования похожи между собой в пункте права собственности, в отличие от договора пожизненного содержания, где имуществнные права сразу переходят к приобретателю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Нотариальную палату Украины, разработавшую инфографику – памятник для владельцев жилья с разъяснениями особенностей и предпочтений завещания, наследственного договора и договора пожизненного содержания.

В случае оформления завещания главное, что нужно знать – то, что ограничений на распоряжение жильем нет. Более того, при жизни завещатель может переписывать завещание множество раз. Впрочем, за ним остается и право собственности на имущество. После его смерти наследник в течение полугода принимает наследство и оформляет право собственности на себя.

Инфографика: Нотариальная палата Украины

При оформлении наследственного договора также право собственности остается за отчуждателем – вплоть до его смерти. Однако нотариус накладывает запрет на отчуждение недвижимости при заключении наследственного договора. Не имеет никакой юридической силы и завещание, заключенное на такое имущество.

Инфографика: Нотариальная палата Украины

Как и в случае завещания, право собственности на имущество по договору наследования возникает после смерти, однако уже полгода ждать не надо. Приобретатель может в любое время обратиться к нотариусу, чтобы снять запрет на отчуждение, после чего он вступает в собственность. Правда, он должен выполнить распоряжение, возложенное на него согласно наследственному договору.

При жизни сторон договор может быть расторгнут по взаимному согласию или по решению суда.

Заключая договор пожизненного содержания, следует учитывать, что право собственности на имущество переходит к приобретателю сразу: нотариус регистрирует переход права собственности одновременно с подписанием соглашения.

Однако третьим документом оформляется запрет на отчуждение жилья. Чтобы распоряжаться жильем, приобретатель после смерти отчуждателя должен обратиться к нотариусу для отмены запрета на отчуждение.

Инфографика: Нотариальная палата Украины

Ключевой особенностью этого соглашения является то, что приобретатель обязан пожизненно содержать отчуждателя на условиях, определенных в соглашении.

Однако при жизни сторон договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон или по решению суда.

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