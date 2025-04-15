Договор о пожизненном содержании и наследственный договор: ключевые отличия

Договор пожизненного содержания (ухода) и наследственный договор – это механизмы передачи имущества и получения гарантии учета интересов в будущем.

На первый взгляд эти имущественные соглашения похожи между собой, однако между ними существенные отличия, говорится в разъяснениях от Минюста.

Что такое договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания (или ухода) – это сделка, по которой отчуждатель передает приобретателю в собственность дом, квартиру, другое имущество, вместо этого приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием или уходом пожизненно.

Отчуждателем, согласно гл. 57 Гражданского кодекса в договоре пожизненного содержания может быть физлицо независимо от его возраста и состояния здоровья. Приобретателем может быть совершеннолетнее дееспособное физлицо или юрлицо.

Если приобретателями являются несколько физлиц, они становятся совладельцами имущества, переданного им по договору пожизненного содержания, на праве общей совместной собственности. Обязанность этих лиц перед отчуждателем солидарна. Такая сделка может быть заключена отчуждателем в пользу третьего лица.

Согласно закону, имущество, принадлежащее совладельцам на праве общей совместной собственности, в частности имущество, принадлежащее супругам, может быть отчуждено ими на основании договора по уходу. В случае смерти одного из совладельцев имущества, отчужденного на основании договора содержания, объем обязательства приобретателя уменьшается.

Если отчуждателем является один из совладельцев имущества, принадлежащего им на праве совместной собственности, договор пожизненного содержания может быть заключен после определения доли совладельца в общем имуществе или определения между совладельцами порядка пользования этим имуществом.

В договоре могут быть определены виды материального обеспечения, ухода (ожоги), которыми приобретатель должен обеспечивать отчуждателя. Приобретатель может быть обязан обеспечить отчуждателю или третье лицо жильем в доме (квартире), переданном ему по договору пожизненного содержания.

В этом случае в договоре должна быть конкретно определена часть помещения, в которой отчуждатель имеет право проживать.

До смерти отчуждателя приобретатель не имеет права продавать, дарить, менять имущество, переданное по договору пожизненного содержания (ухода), заключать к нему договор залога, передавать его в собственность другому лицу на основании другой сделки. На имущество, переданное приобретателю по такому договору, не может быть обращено взыскание в течение жизни отчуждателя.

Материальное обеспечение, ежемесячно должно предоставляться отчуждателю, подлежит денежной оценке. Договор пожизненного содержания заключается письменно и подлежит нотариальному удостоверению. При удостоверении договора пожизненного содержания нотариус налагает запрет на отчуждение имущества.

Наследственный договор: особенности сделки

Наследственный договор – это сделка, по которой одна сторона обязуется выполнять распоряжение другой стороны и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Приобретатель в наследственном договоре может быть обязан совершить определенное действие имущественного или неимущественного характера до открытия наследства или после его открытия.

Отчуждателем в наследственном договоре могут быть супруги, один из супругов или другое лицо. Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо.

Предметом такой сделки может быть имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, а также имущество, являющееся личной собственностью любого из супругов.

Наследственным договором может быть установлено, что в случае смерти одного из супругов наследство переходит ко второму, а в случае смерти второго супруга его имущество переходит к приобретателю по договору.

Завещание, которое отчуждатель составил в отношении имущества, указанного в наследственном договоре, ничтожно.

Отчуждатель имеет право назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за исполнением наследственного договора после его смерти.

Договор также заключается письменно и подлежит нотариальному удостоверению. Также нотариус регистрирует его в наследственном реестре. На имущество, являющееся предметом договора, нотариус налагает запрет отчуждения в установленном порядке.

При удостоверении наследственного договора правила обеспечения реализации права покупки доли в праве общей долевой собственности не применяются.

Договоры пожизненного содержания, наследственные договоры, предметом которых являются земельные участки сельхозназначения частной собственности, удостоверяются только в случае отчуждения участков в пользу другого из супругов, родственников (детей, родителей, родных братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, деда, бабы, внуков, дядей, правнук падчерицы, отчимы, мачехи).

Это требование не распространяется на земельные участки несельскохозяйственных угодий (кроме участков под полевыми дорогами) и участки садоводства.

Договор о содержании и наследии: в чем принципиальная разница

Самая главная разница между этими сделками — это момент возникновения у приобретателя права собственности на имущество, отмечают в Минюсте.

В частности, приобретатель по наследственному договору приобретает право собственности на имущество отчуждателя после его смерти. В то время как по договору пожизненного содержания право собственности у приобретателя возникает с момента нотариального удостоверения договора или со дня государственной регистрации, если передается недвижимое имущество.

Во-вторых, по договору пожизненного содержания отчуждатель ежемесячно получает материальное обеспечение от приобретателя. Наследственным договором это не предусмотрено в обязательном порядке.

В-третьих, в случае смерти отчуждателя приобретатель обязан похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания (ухода). По наследственному договору такая обязанность возникает у приобретателя, если это указано в сделке.

В-четвертых, в случае смерти приобретателя наследственный договор прекращает действие. По договору пожизненного содержания при смерти приобретателя его обязанности переходят к наследникам, к которым перешло право собственности на имущество, переданное отчуждателем.

Если наследник по завещанию отказался принимать имущество, переданное отчуждателем, право собственности на него может перейти к наследнику по закону. Если у приобретателя нет наследников или они отказались от принятия имущества, отчуждатель приобретает право собственности на это имущество. В этом случае договор пожизненного содержания прекращается.

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