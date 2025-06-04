Спадкування за законом: які категорії не можуть претендувати на майно

Законодавство визначає п'ять категорій осіб, які можуть бути усунені від спадкування.

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Зазвичай в Україні право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 Цивільного кодексу, повідомляє Delo.ua з посиданням на інформацію Черкаського апеляційного суду.

Проте є категорії осіб, які можуть бути усунені від спадкування.

Кодекс визначає підстави для позбавлення прав на спадкування певних осіб, незважаючи на те, що існували певні передумови для закликання їх до спадкування, наприклад: призначення спадкоємцем в тексті заповіту, наявність певного ступеня спорідненості, перебування у шлюбі зі спадкодавцем або на його утриманні протягом встановленого законом строку.

Так, відповідно до статті 1224 Кодексу не має права на спадкування:

особа, яка умисно позбавила життя спадкодавця чи будь-кого зі спадкоємців або вчинила замах на їхнє життя. Це не застосовується до особи, яка вчинила замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її спадкоємцем за заповітом;

особа, які умисно перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяла виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяла збільшенню їхньої частки у спадщині.

Не мають права на спадкування за законом:

батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини;

батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом;

одна після одної особи, шлюб між якими визнаний недійсним. Якщо шлюб визнаний таким після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, який його пережив і не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу.

За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Ці положення поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ.

Раніше Delo.ua писало про п'ять випадків, коли спадкоємець може втратити право на спадщину.