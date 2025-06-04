Наследство по закону: какие категории не могут претендовать на имущество

Законодательство определяет пять категорий лиц, которые могут быть отстранены от наследства.

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Обычно в Украине право на наследство имеют лица, определенные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261-1265 Гражданского кодекса, сообщает Delo.ua.

Однако есть категории лиц, которые могут быть отстранены от наследства.

Кодекс определяет основания для лишения прав на наследование определенных лиц, несмотря на то, что существовали определенные предпосылки для призыва их к наследованию, например: назначение наследником в тексте завещания, наличие определенной степени родства, пребывание в браке с наследодателем или его содержание в течение установленного законом срока.

Так, в соответствии со статьей 1224 Кодекса нет права на наследство:

лицо, которое умышленно лишило жизни наследодателя или кого-либо из наследников или покушалось на их жизнь.

лицо, которые умышленно препятствовало наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и тем самым способствовало возникновению права на наследование у них самих или у других лиц или способствовало увеличению их доли в наследстве.

Не имеют права на наследство по закону:

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства;

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом;

друг после друга лица, брак между которыми признан недействительным. Если брак признан таковым после смерти одного из супругов, то за вторым из супругов, переживших его и не мог знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего супруга в имуществе, которое было приобретено ими за время этого брака.

По решению суда лицо может быть отстранено от права на наследство по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за пожилого возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Эти положения распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, кто имеет право на обязательную долю по наследству, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный ответ.

Ранее Delo.ua писало о пяти случаях, когда наследник может потерять право на наследство.