Як оформити право на спадок, перебуваючи за кордоном
Багато українців зараз перебувають за межами України, але мають майнові права на батьківщині. Часто відкриття спадщини в Україні відбувається тоді, коли потенційний спадкоємець не має можливості особисто приїхати.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстицій.
У такому випадку оформлення спадщини можливе дистанційно, дотримуючись чинного законодавства України, зокрема закону України "Про нотаріат" та Цивільного кодексу України.
Крок 1: Зверніться до консульства або іноземного нотаріуса
Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємець, який бажає прийняти спадок, повинен подати заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця.
Заява може бути подана:
- особисто, якщо спадкоємець перебуває в Україні;
- поштою зі засвідченим підписом, якщо перебуває за кордоном.
Варіанти засвідчення підпису за кордоном
- Консульство України – оптимальний варіант, оскільки нотаріальні дії можна здійснити українською мовою без перекладу та апостилю;
- Іноземний нотаріус – якщо в країні немає консульства. Документ може бути складений іноземною мовою, але підпис спадкоємця потребує легалізації або апостилю для використання в Україні.
Крок 2: Надішліть заяву до України
Після засвідчення заяви, її можна надіслати поштою нотаріусу в Україні або передати через довірену особу, яка перебуває в Україні.
Днем подання вважається день відправлення пошти, а не отримання нотаріусом. Рекомендується зберігати поштову квитанцію як доказ.
Перед відправленням документів доцільно зв’язатися з нотаріусом, щоб уточнити адресу та готовність вести спадкову справу.
Крок 3: Збір документів для оформлення спадщини
Після подання заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Для оформлення спадщини потрібні:
- Свідоцтво про смерть спадкодавця (оригінал або нотаріально засвідчена копія);
- Документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб, рішення суду про встановлення фактів родинних відносин);
- Заповіт (якщо є) із реєстрацією у Спадковому реєстрі;
- Документи про право власності на спадкове майно (договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності, витяги з реєстрів);
- Довідка про останнє місце проживання спадкодавця (визначає місце відкриття спадщини);
- Копія паспорта та ІПН спадкоємця або його представника;
- Інші документи, залежно від складу майна та обставин справи.
На цьому етапі спадкоємець, що перебуває за кордоном, може діяти через представника за довіреністю, оформлену у консульстві або у іноземного нотаріуса.
Крок 4: Отримання свідоцтва про право на спадщину
Після збору документів та закінчення 6-місячного строку з дня смерті спадкодавця, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.
Для цього спадкоємець або його представник подає заяву на видачу свідоцтва. Нотаріус перевіряє:
- всі подані документи;
- факт смерті спадкодавця;
- час і місце відкриття спадщини;
- підстави для спадкування;
- прийняття спадщини спадкоємцем;
- склад спадкового майна.
Строк видачі свідоцтва не обмежений.
Що робити, якщо документи втрачені
Якщо спадкоємець перебуваючи за кордоном втратив документи, потрібно:
Отримати дублікати документів – українські через представника за довіреністю, іноземні – через відповідні органи країни видачі.
Звернутися до суду в Україні – для встановлення факту родинних відносин або права власності на спадкове майно. Представництво в суді обов’язкове і здійснюється за довіреністю.
Оформлення спадщини з-за кордону потребує уваги до деталей і чіткого дотримання процедури:
- своєчасне подання заяви про прийняття спадщини;
- збір необхідних документів;
- отримання свідоцтва про право на спадщину.
Звернення до консульства України на першому етапі спрощує процес, а використання представника за довіреністю на етапі збору документів та отримання свідоцтва значно полегшує оформлення для тих, хто перебуває за кордоном.
Додамо, в Україні спадкування, згідно з Цивільним кодексом, здійснюється двома шляхами - або за заповітом, або за законом.