Як оформити право на спадок, перебуваючи за кордоном

Багато українців зараз перебувають за межами України, але мають майнові права на батьківщині. Часто відкриття спадщини в Україні відбувається тоді, коли потенційний спадкоємець не має можливості особисто приїхати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстицій.

У такому випадку оформлення спадщини можливе дистанційно, дотримуючись чинного законодавства України, зокрема закону України "Про нотаріат" та Цивільного кодексу України.

Крок 1: Зверніться до консульства або іноземного нотаріуса

Згідно з Цивільним кодексом України, спадкоємець, який бажає прийняти спадок, повинен подати заяву про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця.

Заява може бути подана:

особисто, якщо спадкоємець перебуває в Україні;

поштою зі засвідченим підписом, якщо перебуває за кордоном.

Варіанти засвідчення підпису за кордоном

Консульство України – оптимальний варіант, оскільки нотаріальні дії можна здійснити українською мовою без перекладу та апостилю;

Іноземний нотаріус – якщо в країні немає консульства. Документ може бути складений іноземною мовою, але підпис спадкоємця потребує легалізації або апостилю для використання в Україні.

Крок 2: Надішліть заяву до України

Після засвідчення заяви, її можна надіслати поштою нотаріусу в Україні або передати через довірену особу, яка перебуває в Україні.

Днем подання вважається день відправлення пошти, а не отримання нотаріусом. Рекомендується зберігати поштову квитанцію як доказ.

Перед відправленням документів доцільно зв’язатися з нотаріусом, щоб уточнити адресу та готовність вести спадкову справу.

Крок 3: Збір документів для оформлення спадщини

Після подання заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Для оформлення спадщини потрібні:

Свідоцтво про смерть спадкодавця (оригінал або нотаріально засвідчена копія);

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб, рішення суду про встановлення фактів родинних відносин);

Заповіт (якщо є) із реєстрацією у Спадковому реєстрі;

Документи про право власності на спадкове майно (договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності, витяги з реєстрів);

Довідка про останнє місце проживання спадкодавця (визначає місце відкриття спадщини);

Копія паспорта та ІПН спадкоємця або його представника;

Інші документи, залежно від складу майна та обставин справи.

На цьому етапі спадкоємець, що перебуває за кордоном, може діяти через представника за довіреністю, оформлену у консульстві або у іноземного нотаріуса.

Крок 4: Отримання свідоцтва про право на спадщину

Після збору документів та закінчення 6-місячного строку з дня смерті спадкодавця, нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину.

Для цього спадкоємець або його представник подає заяву на видачу свідоцтва. Нотаріус перевіряє:

всі подані документи;

факт смерті спадкодавця;

час і місце відкриття спадщини;

підстави для спадкування;

прийняття спадщини спадкоємцем;

склад спадкового майна.

Строк видачі свідоцтва не обмежений.

Що робити, якщо документи втрачені

Якщо спадкоємець перебуваючи за кордоном втратив документи, потрібно:

Отримати дублікати документів – українські через представника за довіреністю, іноземні – через відповідні органи країни видачі.

Звернутися до суду в Україні – для встановлення факту родинних відносин або права власності на спадкове майно. Представництво в суді обов’язкове і здійснюється за довіреністю.

Оформлення спадщини з-за кордону потребує уваги до деталей і чіткого дотримання процедури:

своєчасне подання заяви про прийняття спадщини;

збір необхідних документів;

отримання свідоцтва про право на спадщину.

Звернення до консульства України на першому етапі спрощує процес, а використання представника за довіреністю на етапі збору документів та отримання свідоцтва значно полегшує оформлення для тих, хто перебуває за кордоном.

Додамо, в Україні спадкування, згідно з Цивільним кодексом, здійснюється двома шляхами - або за заповітом, або за законом.