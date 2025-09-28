- Категория
Как оформить право на наследство, находясь за границей
Многие украинцы сейчас находятся за пределами Украины, но имеют имущественные права на родине. Часто открытие наследия в Украине происходит тогда, когда у потенциального наследника нет возможности лично приехать.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиций.
В таком случае оформление наследства возможно дистанционно, соблюдая действующее законодательство Украины, в частности, закон Украины "О нотариате" и Гражданский кодекс Украины.
Шаг 1: Обратитесь в консульство или иностранный нотариус
Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследник, желающий принять наследство, должен подать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.
Заявление может быть подано:
- лично, если наследник находится в Украине;
- почтой с заверенной подписью, если находится за границей.
Варианты удостоверения подписи за границей
- Консульство Украины – оптимальный вариант, поскольку нотариальные действия можно совершить на украинском языке без перевода и апостиля;
- Иностранный нотариус – если в стране отсутствует консульство. Документ может быть составлен на иностранном языке, но подпись наследника требует легализации или апостиля для использования в Украине.
Шаг 2: Отправьте заявление в Украину
После удостоверения заявления, его можно отправить по почте нотариусу в Украине или передать через доверенное лицо, которое находится в Украине.
Днем представления считается день отправки почты, а не получение нотариусом. Рекомендуется хранить почтовую квитанцию в качестве подтверждения.
Перед отправкой документов целесообразно связаться с нотариусом для уточнения адреса и готовности вести наследственное дело.
Шаг 3: Сбор документов для оформления наследия
После подачи заявления нотариус открывает дело. Для оформления наследства требуются:
- Свидетельство о смерти наследодателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке, решении суда об установлении фактов родственных отношений);
- Завещание (если есть) с регистрацией в Наследственном реестре;
- Документы о праве собственности на наследственное имущество (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, выписках из реестров);
- Справка о последнем месте жительства наследодателя (определяет место открытия наследства);
- Копия паспорта и ИНН наследника или его представителя;
- Другие документы в зависимости от состава имущества и обстоятельств дела.
На этом этапе наследник, находящийся за границей, может действовать через представителя по доверенности, оформленной в консульстве или иностранного нотариуса.
Шаг 4: Получение свидетельства о праве на наследство
После сбора документов и окончания 6-месячного срока со дня смерти наследодателя нотариус выдает свидетельство о праве на наследство.
Для этого наследник или его представитель подает заявление на выдачу свидетельства. Нотариус проверяет:
- все представленные документы;
- факт смерти наследодателя;
- время и место открытия наследства;
- основания для наследования;
- принятие наследства наследником;
- состав наследственного имущества.
Срок выдачи свидетельства ограничен.
Что делать, если документы потеряны
Если наследник, находясь за границей, потерял документы, нужно:
Получить дубликаты документов – украинские через представителя по доверенности, иностранные – через соответствующие органы выдачи.
Обратиться в суд в Украине – для установления факта родственных отношений или права собственности на наследственное имущество. Представительство в суде обязательно и осуществляется по доверенности.
Оформление наследства из-за границы требует внимания к деталям и четкому соблюдению процедуры:
- своевременное представление заявления о принятии наследства;
- сбор необходимых документов;
- получение свидетельства о праве на наследство.
Обращение в консульство Украины на первом этапе упрощает процесс, а использование представителя по доверенности на этапе сбора документов и получение свидетельств значительно облегчает оформление для тех, кто находится за границей.
Добавим, в Украине наследование, согласно Гражданскому кодексу, осуществляется двумя путями – либо по завещанию, либо по закону.