Ошибка в документах о праве собственности: как ее исправить и почему это необходимо

Исправление ошибки в документе позволит законно распоряжаться и пользоваться имуществом.

Даже незначительная ошибка в документах, подтверждающих право собственности на имущество, например опечатка в имени, может стать серьезным препятствием для дальнейшего распоряжения недвижимостью. Из-за нее человек не сможет оформить наследство, подаваться на субсидии или продать имущество, сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.

Поэтому необходимо исправить ошибку в документах о праве собственности, отмечают юристы.

Что такое ошибка в правоустанавливающих документах

Правоустанавливающие документы – это официальные документы, подтверждающие право владения определенным имуществом. Основной документ – это свидетельство о праве собственности, выданное государственным органом и подтверждающее, кто является собственником имущества.

Также это может быть: свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, договор о купле-продаже, или даже выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Если кто-то попытается незаконно завладеть имуществом, эти бумаги помогут защитить права собственника в суде.

На основании правоустанавливающего документа можно в частности:

пользоваться и распоряжаться имуществом,

оформить субсидию,

взять кредит под залог имущества,

оформить завещание, договор дарения или наследство.

Эти действия невозможно совершить, если в документе неправильно указаны фамилия, имя или отчество, дата или место рождения, не совпадающие с паспортом или свидетельством о рождении владельца.

Ошибкой является даже разница в одной букве, отмечают юристы. Например, Анна вместо Анна или Гурев вместо Гурьев.

Как исправить ошибку в правоустанавливающих документах: два пути

В зависимости от характера ошибки и возможности ее исправления существуют два основных пути: внесудебный и судебный.

Прежде всего следует попытаться исправить ошибку путем обращения в орган, выдавший документ или его правопреемника, предоставив необходимые документы и заявление об исправлении.

"Однако ошибку исправят только в том случае, если она возникла по вине органа, а в первичных документах ее не было", - отмечают юристы.

Если же неизвестно, на каком этапе возникла ошибка, необходимо прибегнуть ко второму способу – обращаться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

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В суд необходимо обращаться в случае, если орган, выдавший документ: либо не может исправить документ, либо отказал в исправлении ошибки, либо вообще ликвидирован.

При обращении в суд необходимо подать заявление об установлении факта принадлежности документа и уплатить судебный сбор: в 2025 году он составляет 605 гривен 60 копеек.

В заявлении в суд следует указать факт, который истец просит установить, почему невозможно получить документ внесудебным способом, а также предоставить доказательства, подтверждающие факт принадлежности документа человеку.

Иллюстрация: Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Юристы также отмечают, что в этом случае суд не устанавливает право собственности, а лишь подтверждает, что документ принадлежит конкретному человеку.

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