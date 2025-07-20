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Ошибка в документах о праве собственности: как ее исправить и почему это необходимо
Исправление ошибки в документе позволит законно распоряжаться и пользоваться имуществом.
Даже незначительная ошибка в документах, подтверждающих право собственности на имущество, например опечатка в имени, может стать серьезным препятствием для дальнейшего распоряжения недвижимостью. Из-за нее человек не сможет оформить наследство, подаваться на субсидии или продать имущество, сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение Координационного центра по оказанию бесплатной правовой помощи.
Поэтому необходимо исправить ошибку в документах о праве собственности, отмечают юристы.
Что такое ошибка в правоустанавливающих документах
Правоустанавливающие документы – это официальные документы, подтверждающие право владения определенным имуществом. Основной документ – это свидетельство о праве собственности, выданное государственным органом и подтверждающее, кто является собственником имущества.
Также это может быть: свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, договор о купле-продаже, или даже выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Если кто-то попытается незаконно завладеть имуществом, эти бумаги помогут защитить права собственника в суде.
На основании правоустанавливающего документа можно в частности:
- пользоваться и распоряжаться имуществом,
- оформить субсидию,
- взять кредит под залог имущества,
- оформить завещание, договор дарения или наследство.
Эти действия невозможно совершить, если в документе неправильно указаны фамилия, имя или отчество, дата или место рождения, не совпадающие с паспортом или свидетельством о рождении владельца.
Ошибкой является даже разница в одной букве, отмечают юристы. Например, Анна вместо Анна или Гурев вместо Гурьев.
Как исправить ошибку в правоустанавливающих документах: два пути
В зависимости от характера ошибки и возможности ее исправления существуют два основных пути: внесудебный и судебный.
Прежде всего следует попытаться исправить ошибку путем обращения в орган, выдавший документ или его правопреемника, предоставив необходимые документы и заявление об исправлении.
"Однако ошибку исправят только в том случае, если она возникла по вине органа, а в первичных документах ее не было", - отмечают юристы.
Если же неизвестно, на каком этапе возникла ошибка, необходимо прибегнуть ко второму способу – обращаться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Рассмотрение дела в суде: что нужно знать
В суд необходимо обращаться в случае, если орган, выдавший документ: либо не может исправить документ, либо отказал в исправлении ошибки, либо вообще ликвидирован.
При обращении в суд необходимо подать заявление об установлении факта принадлежности документа и уплатить судебный сбор: в 2025 году он составляет 605 гривен 60 копеек.
В заявлении в суд следует указать факт, который истец просит установить, почему невозможно получить документ внесудебным способом, а также предоставить доказательства, подтверждающие факт принадлежности документа человеку.
Юристы также отмечают, что в этом случае суд не устанавливает право собственности, а лишь подтверждает, что документ принадлежит конкретному человеку.
Ранее Delo.ua писало о пять случаев, когда наследник может лишиться права на наследство.
Также сообщалось о том, что в прошлом году украинцы начали массово дарить квартиры.