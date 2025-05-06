Внесение данных об имуществе в Реестр прав: какие это дает преимущества и риски

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — необходимая юридическая процедура для учета и защиты имущества от мошенничества.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРИП) — это единственная государственная информационная система, содержащая сведения о правах человека на недвижимость.

Реестр был создан в 2013 году и все жилье, построенное с того времени, в ГРИП вносится автоматически. В случае если речь идет о жилье, построенном до 2013 года, до запуска реестра, вносить в систему данные о нем владелец должен самостоятельно.

Регистрация прав на жилье в реестре это, по сути, официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения имущественных прав на недвижимость.

Как отмечается в разъяснениях Минюста, жилье, построенное до 2013 года, следует добровольно добавить в реестр прав. Во-первых, это значительно упрощает получение государственных услуг с недвижимостью и защищает от ряда мошеннических схем с имуществом.

Во-вторых, поможет при необходимости быстро и без проблем подать заявление на компенсацию есть восстановление, или в случае потери или повреждения жилья вследствие российских обстрелов, владелец не сможет подать заявку в Международный реестр убытков .

Проведение регистрационных действий происходит на основании Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Какие преимущества дает внесение сведений об имуществе в реестр прав

Если жилье построено до 2013 года и не учтено в общей государственной цифровой системе имущественных прав, его нельзя проверить при покупке, также ГРИП является препятствием для проведения незаконных операций с недвижимостью.

Регистрация в реестретт в целом позволит получить ряд преимуществ, а именно:

Юридическая защищенность – официальная регистрация подтверждает права на недвижимость, что защищает вас от возможных попыток обжалования права собственности другими лицами. Правовая определенность – регистрация дает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок – купли-продажи, дарении или наследовании. Возможность совершения сделок – без регистрации права собственности собственник не сможет законно продать, сдать в аренду или передать недвижимость по наследству. Доступ к кредитованию – многие банки требуют документального подтверждения права собственности на предоставление кредитов под залог недвижимости. Участие в государственных программах – регистрация необходимо для участия в госпрограммах, связанных с недвижимостью. Официальные данные – регистрация обеспечивает внесение информации о праве собственности в Госреестр, что важно для статистики и правозащитной деятельности.

Как зарегистрировать право на недвижимое имущество в госреестре

Место регистрации имущественного права на недвижимость в Украине дифференцировано, поэтому граждане имеют право самостоятельно его избрать из существующего перечня:

Во-первых, через Госрегистратор, который находится в трудовых отношениях с исполнительным органом сельского, поселкового и городского совета, Киевского, Севастопольского городского, районного, районного в Киеве и Севастополе.

Во-вторых, данные можно внести через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В-третьих, зарегистрировать имущество в ГРИП можно через портал "Действие" (при регистрации прав на недвижимое имущество). Услуга доступна в 21 областях. Недоступна – в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Киеве.

В-четвертых, внести данные можно через государственную нотариальную контору или частного нотариуса.

Какие документы нужны для регистрации права на недвижимость в Украине

Чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость в Украине необходимо иметь:

Заявление на регистрацию, которая должна быть оформлена по установленной форме в Государственном реестре прав. Документ, подтверждающий право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве. Технический паспорт – документ, содержащий характеристики недвижимого имущества. Паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика. Документ об оплате административного сбора (квитанция). Если имущество зарегистрировано до 01.01.2013, процедура бесплатная. Дополнительные документы. Если недвижимость оформлена на нескольких владельцев, могут потребоваться подписи и согласия, справки и копии документов.

Какие отрицательные последствия могут быть при регистрации в госреестре

Неправильное оформление документов при регистрации права собственности на недвижимость может привести к таким отрицательным последствиям. В частности, это может быть:

Во-первых, это может быть отказ в государственной регистрации. Причиной этого, в частности, может быть: отсутствие необходимых документов; ошибки в документах; имущество уже зарегистрировано на другое лицо; имущество под запретом отчуждения. Судебные споры – неправильное оформление может вызвать споры с другими сторонами. Финансовые потери на исправление ошибок, судебное собрание и прочее. Неопределенность правового статуса – неправильное оформление может привести к юридической неопределенности, что усложнит дальнейшие сделки с недвижимостью (например, продажа или аренда).

Сколько стоит регистрация данных об имуществе в госреестре прав

Регистрация прав проводится в день внесения соответствующего заявления в Государственный реестр прав, за исключением случаев, предусмотренных Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Общий срок проведения процедуры не превышает пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в реестре.

Предоставление информации из Государственного реестра прав в электронном формате осуществляется в режиме реального времени.

Если в реестре прав уже зарегистрированы другие заявления относительно этого объекта недвижимости, срок регистрации определяется со дня принятия государственным регистратором решения о регистрации прав или об отказе в такой регистрации относительно заявления, поданного ранее.

За государственную регистрацию права собственности взимается админсбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если граждане желают сократить 5-дневный срок ожидания, это будет стоить:

1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц – за срок в два рабочих дня;

2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц – за срок в один рабочий день;

5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – за срок в 2 часа.



От уплаты административного сбора за регистрационные действия освобождаются: физические и юрлица – при проведении регистрации прав, оформленных до 1 января 2013 года, граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны, лица из числа участников АТО, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны или участника боевых действий, и семьи воинов, погибших или пропавших без вести; лица с инвалидностью I и II групп; граждане Украины, имущество которых уничтожено в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.