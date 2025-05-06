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Внесение данных об имуществе в Реестр прав: какие это дает преимущества и риски

Внесение данных об имуществе Реестр прав
Вносить в систему данные об имуществе собственник должен без помощи других. Иллюстрация: Delo.ua

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество — необходимая юридическая процедура для учета и защиты имущества от мошенничества.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРИП) — это единственная государственная информационная система, содержащая сведения о правах человека на недвижимость.

Реестр был создан в 2013 году и все жилье, построенное с того времени, в ГРИП вносится автоматически. В случае если речь идет о жилье, построенном до 2013 года, до запуска реестра, вносить в систему данные о нем владелец должен самостоятельно.

Регистрация прав на жилье в реестре это, по сути, официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения имущественных прав на недвижимость.

Как отмечается в разъяснениях Минюста, жилье, построенное до 2013 года, следует добровольно добавить в реестр прав. Во-первых, это значительно упрощает получение государственных услуг с недвижимостью и защищает от ряда мошеннических схем с имуществом.

Во-вторых, поможет при необходимости быстро и без проблем подать заявление на компенсацию есть восстановление, или в случае потери или повреждения жилья вследствие российских обстрелов, владелец не сможет подать заявку в Международный реестр убытков .

Проведение регистрационных действий происходит на основании Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Какие преимущества дает внесение сведений об имуществе в реестр прав

Если жилье построено до 2013 года и не учтено в общей государственной цифровой системе имущественных прав, его нельзя проверить при покупке, также ГРИП является препятствием для проведения незаконных операций с недвижимостью.

Регистрация в реестретт в целом позволит получить ряд преимуществ, а именно:

  1. Юридическая защищенность – официальная регистрация подтверждает права на недвижимость, что защищает вас от возможных попыток обжалования права собственности другими лицами.
  2. Правовая определенность – регистрация дает ясность в правовом статусе собственности, что важно при заключении сделок – купли-продажи, дарении или наследовании.
  3. Возможность совершения сделок – без регистрации права собственности собственник не сможет законно продать, сдать в аренду или передать недвижимость по наследству.
  4. Доступ к кредитованию – многие банки требуют документального подтверждения права собственности на предоставление кредитов под залог недвижимости.
  5. Участие в государственных программах – регистрация необходимо для участия в госпрограммах, связанных с недвижимостью.
  6. Официальные данные – регистрация обеспечивает внесение информации о праве собственности в Госреестр, что важно для статистики и правозащитной деятельности.

Как зарегистрировать право на недвижимое имущество в госреестре

Место регистрации имущественного права на недвижимость в Украине дифференцировано, поэтому граждане имеют право самостоятельно его избрать из существующего перечня:

Во-первых, через Госрегистратор, который находится в трудовых отношениях с исполнительным органом сельского, поселкового и городского совета, Киевского, Севастопольского городского, районного, районного в Киеве и Севастополе.

Во-вторых, данные можно внести через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

В-третьих, зарегистрировать имущество в ГРИП можно через портал "Действие" (при регистрации прав на недвижимое имущество). Услуга доступна в 21 областях. Недоступна – в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и Киеве.

В-четвертых, внести данные можно через государственную нотариальную контору или частного нотариуса.

Какие документы нужны для регистрации права на недвижимость в Украине

Чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость в Украине необходимо иметь:

  1. Заявление на регистрацию, которая должна быть оформлена по установленной форме в Государственном реестре прав.
  2. Документ, подтверждающий право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве.
  3. Технический паспорт – документ, содержащий характеристики недвижимого имущества.
  4. Паспорт и регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
  5. Документ об оплате административного сбора (квитанция). Если имущество зарегистрировано до 01.01.2013, процедура бесплатная.
  6. Дополнительные документы. Если недвижимость оформлена на нескольких владельцев, могут потребоваться подписи и согласия, справки и копии документов.

Какие отрицательные последствия могут быть при регистрации в госреестре

Неправильное оформление документов при регистрации права собственности на недвижимость может привести к таким отрицательным последствиям. В частности, это может быть:

  1. Во-первых, это может быть отказ в государственной регистрации. Причиной этого, в частности, может быть: отсутствие необходимых документов; ошибки в документах; имущество уже зарегистрировано на другое лицо; имущество под запретом отчуждения.
  2. Судебные споры – неправильное оформление может вызвать споры с другими сторонами.
  3. Финансовые потери на исправление ошибок, судебное собрание и прочее.
  4. Неопределенность правового статуса – неправильное оформление может привести к юридической неопределенности, что усложнит дальнейшие сделки с недвижимостью (например, продажа или аренда).

Сколько стоит регистрация данных об имуществе в госреестре прав

Регистрация прав проводится в день внесения соответствующего заявления в Государственный реестр прав, за исключением случаев, предусмотренных Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений». Общий срок проведения процедуры не превышает пяти рабочих дней с момента регистрации заявления в реестре.

Предоставление информации из Государственного реестра прав в электронном формате осуществляется в режиме реального времени.

Если в реестре прав уже зарегистрированы другие заявления относительно этого объекта недвижимости, срок регистрации определяется со дня принятия государственным регистратором решения о регистрации прав или об отказе в такой регистрации относительно заявления, поданного ранее.

За государственную регистрацию права собственности взимается админсбор в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Если граждане желают сократить 5-дневный срок ожидания, это будет стоить:

  • 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц – за срок в два рабочих дня;
  • 2 прожиточных минимума для трудоспособных лиц – за срок в один рабочий день;
  • 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – за срок в 2 часа.


От уплаты административного сбора за регистрационные действия освобождаются: физические и юрлица – при проведении регистрации прав, оформленных до 1 января 2013 года, граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны, лица из числа участников АТО, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны или участника боевых действий, и семьи воинов, погибших или пропавших без вести; лица с инвалидностью I и II групп; граждане Украины, имущество которых уничтожено в результате боевых действий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Автор:
Леся Соловчук