Внесение данных в реестр имущественных прав: кого это касается и предусмотрено ли наказание

Вопрос внесения данных в Госреестр имущественных прав обострился во время войны: на временно оккупированных территориях были уничтожены тысячи домов, также были ограблены БТИ, где хранились документы по имущественным правам.

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"Украинцы, владеющие квартирами более 20 лет, рискуют потерять жилье", "Все приватизационные документы на квартиры нужно немедленно перерабатывать", - такими заголовками пестрят интернет-порталы и соцсети с начала 2024 года.

В информации, распространяющейся в Украине и среди беженцев за границей, людей призывают немедленно внести свою недвижимость в единый Государственный реестр имущественных прав на недвижимость (ГРИП), иначе квартиры, дома, землю якобы могут отобрать.

Однако эта информация не соответствует действительности. Delo.ua выяснило, кому действительно следует обновить данные в Госреесте прав и есть ли штрафные санкции, предусмотренные законом за необновление данных в реестре.

Внесение данных в Госреестр имущественных прав: почему распространяются фейки

По словам юристов, не существует требования от государственных институций ко всем украинцам по обновлению данных в ГРИП.

"Требование о внесении данных в Госреестр прав на недвижимое имущество и их обременений до 1 января 2025 года придумано и не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом. Документы о имущественных правах, возникшие до 1 января 2013 года (до начала работы реестра) целиком и полностью признаются государством на уровне с выписками из Госреестра", - подчеркнула в комментарии Delo.ua управляющий партнер ЮФ Rezultat Любовь Полишкевич.

По ее словам, дата "1 января 2025 года" скорее всего возникла в СМИ в связи с действующей до недавнего времени нормой Закона Украины "О порядке выделения в натуре земельных участков владельцам земельных долей (паев)", согласно которой, если до 1 января 2025 г. собственник неистребованного земельного пая или его наследник не оформил право собственности на участок, он считается отказавшимся от его получения.

Эта норма касалась исключительно земельных паев, однако 22 мая 2024-го был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений", который продлил срок до 1 января 2028г.

"Пай – это условная доля земли, определенная в результате раздела земель, переданных в коллективную собственность, среди членов сельскохозяйственного предприятия, а не земельный участок, имеющий определенные границы, местоположение, площадь, кадастровый номер. Привожу это определение, поскольку громкие заголовки предыдущих нескольких месяцев заставили владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения изрядно поволноваться по поводу того, нужно ли им дополнительно еще вносить сведения об участке в Госреестр", - добавила Полишкевич.

Истерия в соцсетях, связанная с внесением данных в ГРИП, также может быть связана с запуском программы "єВідновлення" и реестром поврежденного в результате военных действий жилья, предполагает юрист по покупке недвижимости Иван Кудояр.

"Программа "єВідновлення" предусматривает, что государство вместо утраченного в результате войны жилья предоставляет другое. Но предоставление возможно только при условии, если владельца юридически лишают прав на утраченную недвижимость. Нотариус должен зайти в реестр, проверить, есть ли имущество, после выделения средств и приобретения новых прав удалить из реестра предыдущее имущество. Для завершения сделки требуется выписка из реестра - о том, что владелец имел недвижимость, а тапере ее нет", - пояснил юрист.

Однако, по его словам, этот призыв об упорядочении имущественных прав касается прежде всего переселенцев, лишившихся квартиры или дома, но до сих пор не внесших данные в единый учет. Это касается лиц, проживающих в прифронтовой зоне и есть риск потери жилья в результате обстрелов.

В то же время юристы отмечают, что даже в случае, если право собственности оформлено в 90-х годах и оно до сих пор не внесено в реестр прав, который работает с 2013 года, это не дает оснований для конфискации недвижимости. Другими словами, никаких штрафных санкций за невнесение в реестр не предусмотрено.

"Ни в коем случае невнесение данных в Госреестр на имущество, вещные права на которые возникли до 1 января 2013 года любым способом (покупка, обмен, наследие, приватизация и т.п.) не могут являться основанием для прекращения права собственности на такое имущество. А призывы некоторыми юристами своих клиентов к срочной регистрации кажется мне самым обычным нагнетанием с целью заработать легкие деньги", - подчеркнула Полишкевич.

Почему следует внести данные об имуществе в Госреестр

Реестр имущественных прав — это единственная государственная информационная система, содержащая сведения о правах человека на недвижимое имущество. Также проще получать информационные сервисы, если данные внесены в реестр. ГРИП позволяет вносить данные обо всем недвижимом имуществе – как объектах строительства, так и земельных участках.

В электронном реестре аккумулируются данные о приватизированном недвижимом имуществе. Квартиру, данные о которой внесены в реестр, проще продать, получить по наследству – для сделок не нужно нотариусу делать дополнительные запросы. У ГРИП можно также заказать информацию об имуществе из реестра, если собственник потерял документы.

Внесение сведений в реестр является одним из правил имущественной гигиены. Регистрация имущества подтверждает законность собственника, после чего он получает законные права на пользование.

Особенно это важно, если недвижимость осталась на временно оккупированных территориях. Обязательным условием для подачи заявления на получение пособия по компенсационной программе "єВідновлення" является наличие записи о праве собственности в Госреестре прав. Если действие не отображает обновленные данные, подать заявку на выплату пособия (ремонт или покупка жилья) невозможно.

«Российские оккупанты уничтожили и повредили большое количество домов украинцев. На сегодня, по предварительным оценкам, мы имеем 50 млн квадратных метров поврежденного и уничтоженного жилья. Для понимания: это, по меньшей мере, пять лет плодотворной работы со строительством жилья довоенными темпами», - объяснила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

Большинство недвижимого имущества, существующего в Украине, зарегистрировано до 2013 года. Сведения о нем хранятся не в электронном реестре, а в бумажной форме в региональных архивах БТИ. Во время вторжения многие архивы БТИ были уничтожены или разграблены. Это лишний раз подтверждает, что такая информация в бумажном формате ненадежна, такими документами могут воспользоваться мошенники, чтобы оформить имущество на другое лицо.

В то же время, юристы отмечают, что сегодня нет обязанности вносить данные в ГРИП поголовно всем украинцам. В первую очередь о своем имуществе следует позаботиться жителям прифронтовых территорий.

"Пополнение реестра в Украине происходит эволюционным путем. Все равно кто-то в наследство вступает, кто-то продает-покупает, поэтому оформляя сделки, люди должны вносить данные в реестр. Если в Киеве в довоенные годы было 2% транзакций в год, за 10 лет как минимум было продано и переоформлено 20% объектов недвижимости. К тому же, все сделки по новостройкам уже априори проходят через ГРИП", - отметил Кудояр.

Юрист также привел три причины, по которым украинцы не спешат регистрировать свое имущество.

"Во-первых, многие чиновники не хотят светить свое лишнее имущество. Во-вторых, сегодня есть такое понятие, как налог на недвижимость, и Налоговая анализирует данные о недвижимости исключительно с ГРИП, имущество, не зафиксированное в реестре, не облагается налогом. Много кто думает: зачем мне регистрировать, а потом платить налоги. Поэтому люди откладывают реестры на потом", - пояснил Кудояр.

Как внести данные в Госреестр прав на имущество через "Дію"

В 2024 году предусмотрены два способа внесения информации о владельце в Госреестр прав на недвижимое имущество. Первый – через сайт "Дію", второй – через Центры предоставления административных услуг (ЦПАПы) или у нотариуса.

Процедуру можно провести онлайн. Регистратор самостоятельно посылает электронный запрос в бюро технической инвентаризации (БТИ), а затем вносит данные в реестр. Это значительно экономит время на хождение по кабинетам.

Чтобы внести данные в реестр имущественных прав через "Дію", необходимо:

создать электронную подпись, если ее нет;

зарегистрироваться в кабинете гражданина на сайте "Дії" с помощью электронной подписи;

проверить личные данные в пользовательском профиле, если произошли изменения, то необходимо их обновить;

заполнить онлайн-форму на получение услуг;

загрузить документы о зарегистрированных вещных правах на имущество (выданное до 1 января 2013 года);

подписать заявление электронной подписью.

Как внести данные о праве собственности в реестр имущества через ЦПАП

Чтобы внести данные о праве собственности в реестр имущества через ЦНАП необходимо:

подготовить пакет документов: паспорт, номер налогоплательщика, документы на право собственности по объекту недвижимого имущества или их копии;

предоставить документы регистратору или нотариусу;

после уточнения информации о правах собственности специалист формирует письменный запрос в БТИ для личного обращения;

отправить документы с письменным запросом в БТИ по территориальной принадлежности по имуществу.

В каких случаях право собственности устанавливается через суд

В случае жилья, зарегистрированношл до 2013 года, до введения Госреестра прав на недвижимое имущество, и на него нет бумажных документов, единственным вариантом получения компенсации является обращение в суд для установления прав собственности.

В то же время быввют случаи, когда нотариус или регистратор отказывают в регистрации, тогда тоже нужно обращаться в суд.

"Например, в 1996-99 годах почти 90% сделок оформлялись через товарные биржи. Вместо сделки купли-продажи, заверенной нотариально, владельцу выдавали биржевой контракт. Сейчас нотариусы заявляют: мы не можем зарегистрировать биржевый контракт, посколько бирж уже не существует. Поэтому приходится тоже доказывать право собственности в суде", - подчеркнул Кудояр.

Также через суд разрешаются имущественные претензии, связанные с наследственными делами или имущественными претензиями. Однако в целом восстановление прав через суд встречается редко.

Сколько стоит внесение данных в реестр имущественных прав

Стоимость обновления данных об имуществе в ГРИП через ЦПАП составляет 460 грн, отметил Кудояр. При этом сведения о регистрации появляются в течение 3 рабочих дней.

"Регистрировать через нотариуса дороже - он берет за регистрацию от 3 до 5 тыс грн. Однако там проще оформить: у ЦПАП иногда не хватает документов, а нотариус на месте помогает с бумагами. Из-за нотариуса проще оформить, но дороже", - пояснил юрист.

Внесение данных в Госреестр на недвижимое имущество, права на которые возникли до 1 января 2013 года, производится государственными регистраторами прав без уплаты административного сбора.

Внесение сведений в Госреестр способно во многих аспектах упростить жизнь граждан, считает Любовь Полишкевич. Так, к примеру, зарегистрировать место жительства онлайн через приложение "Дія" возможно только в жилье, сведения о которых внесены в Госреестр.

"Обновить данные стоит даже учитывая, что с незарегистрированной недвижимостью происходит гораздо больше афер. "Если недвижимость не учтена в ГРИП, мошенники этим пользуются: регистрируют ее на свое имя, подделывая документы, и сразу выставят на продажу", - рассказал Кудияр.