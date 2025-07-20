Помилка в документах на право власності: як її виправити і чому це необхідно

Виправлення помилки у документі дозволить законно розпоряджатися і користуватися майном.

Навіть незначна помилка в документах, які підтверджують право власності на майно, наприклад, одруківка в імені, може стати серйозною перешкодою для подальшого розпорядження нерухомістю. Через неї людина не зможе оформити спадщину, подаватись на субсидії чи продати майно, повідомляє пише Delo.ua з посиланням на роз'яснення Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Тому необхідно виправити помилку у правовстановлюючих документах, наголошують юристи.

Що таке помилка у правовстановлюючих документах

Правовстановлювальні документи – це офіційні документи, які підтверджують право володіння певним майном. Основний документ – це Свідоцтво про право власності, яке видається державним органом і підтверджує, хто є власником майна.

Також це може бути: свідоцтво на право на спадщину, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, договір прокупівлю-продаж, чи навіть виписка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Якщо хтось намагається незаконно заволодіти майном, ці папери допоможуть захистити права власника в суді.

На підставі правовстановлюючого документа можна зокрема:

користуватися і розпоряджатися майном,

оформити субсидію,

взяти кредит під заставу майна,

оформлити заповіт, договір дарування або ж спадщину.

Ці дії неможливо зробити, якщо у документі неправильно вказані прізвище, ім'я чи по-батькові, дата або місце народження, які не збігаються з паспортом або свідоцтвом про народження власника.

Помилкою є навіть відмінність в одній літері, наголошують юристи. Наприклад, Анна замість Ганна або Гурєв замість Гур'єв.

Як виправити помилку у правовстановлюючих документах: два шляхи

Залежно від характеру помилки та можливості її виправлення, існують два основні шляхи: позасудовий та судовий.

Передовсім варто спробувати виправити помилку шляхом звернення до органу, що видав документ, або його правонаступника, надавши необхідні документи та заяву про виправлення.

"Проте помилку виправлять лише у разі, якщо вона виникла з вини органу, а в первинних документах її не було", - наголошують юристи.

Якщо ж невідомо, на якому етапі виникла помилка, необхідно вдатися до другого способу - звертатися до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення.

Розгляд справи в суді: що потрібно знати

До суду необхідно звертатись у випадку, якщо орган, який видав документ: або не може виправити документ, або відмовив у виправленні помилки, або ж взагалі ліквідований.

При зверненні до суду необхідно подати заяву провстановлення факту належності докмуенту та сплатити судовий збір: у 2025році він становить 605 гривень 60 копійок.

У заяві до суду слід вказати факт, який позивач просить встановити, чому неможливо отримати документ у позасудовий спосіб, а також надати докази, що пітверджують факт належності документа людині.

Ілюстрація: Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Юристи також наголошують, що у цьому випадку суд не встановлює право власності, а лише підтверджує, що документ належить конкретній людині.

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