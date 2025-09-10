Сезонне подорожчання оренди квартир: де і як по Україні змінились ціни

Осінній період зазвичай характеризується збільшенням попиту на оренду житла та зростанням цін на ринку. Цей рік не став винятком - вартість однокімнатних осель в деяких регіонах України підскочила навіть на 55% порівняно з цінами за перше півріччя. Що пропонує ринок на сьогодні, як зросли ціни, а де вони суттєво знизились, і скільки тепер коштує зняти житло в різних регіонах України, розповідали експерти з нерухомості.

Основні тенденції ринку

Високий попит на оренду спостерігався ще влітку, що не характерно для даного сезону. Експерти ЛУН відзначають: в Україні суттєво зросла швидкість, з якою квартири знаходять нових орендарів. Станом на вересень 2025 року в Києві житло здається в середньому за 5 днів, у Львові — за 7 днів, а в Одесі лише за 3 дні. Для порівняння - ще два роки тому на пошук орендаря йшло від 10 до 20 днів.

“Найдинамічніший ринок зараз — в Одесі, де попит значно перевищує пропозицію. У Києві та Львові також спостерігається пришвидшення вдвічі: квартири зникають з ринку у кілька разів швидше, ніж торік”, - відзначив бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський у коментарі для Delo.ua.

На думку експертів, причиною такої динаміки є активна внутрішня міграція, а також сезонність.

Попри складні обставини, пов`язані з ракетними атаками, сезон відпусток все одно відзначився активним рухом туристів у Одесі. Восени ж, із початком нового навчального року та посиленням ділової активності, попит на оренду у великих містах традиційно зростає.

“Найбільше подорожчала оренда в Одесі — +55%, де середня ціна сягнула 13 000 грн. Найдорожче орендувати житло сьогодні в Ужгороді (21 100 грн), Києві (20 000 грн) та Львові (18 700 грн)”, - інформують експерти ЛУН.

Через підвищення попиту та цін, а також динаміки оренди, тепер важче знайти помешкання в дешевому ціновому сегменті. Найбільший попит традиційно зберігається на однокімнатні квартири.

Внутрішня міграція залишається визначальним компонентом динаміки цін по регіонах і залежить передусім від рівня безпеки того чи іншого міста. Західні регіони та Київ залишаються найдорожчими, тоді як схід демонструє найнижчі показники зростання та цінової пропозиції.

Київ та центральна Україна

У столиці, попри активні атаки з повітря, зберігається високий попит на оренду, і його традиційне зростання восени. За даними ЛУН ціни на однокімнатну квартиру в Києві у вересні зросли на 18%. Наразі середня ціна - 20 000 грн. Двокімнатні квартири в столиці зросли на 15% - 29 000 грн. Натомість ціни на трикімнатні загалом залишились без змін - у середньому 42 200 грн треба заплатити за таку квартиру у столиці.

На сайті OLX помітно, що ринок оренди пропонує більш високий стандарт житла, що відповідно підвищує на нього цінник.

У інших областях центральної України теж можна спостерігати зростання цін на оренду.

У Черкасах вартість однокімнатної зросла на 38% - тепер коштує 13 800 грн, у Полтаві на 28% - 11 500 грн, у Вінниці на 26% - 14 500 грн, у Хмельницьку на 20% - 12 000 грн.

На 14% також зросла оренда однокімнатної квартири у Кропивницькому - її актуальна ціна становить 8000 грн, за даними ЛУН.

Двокімнатні квартири в центральних регіонах теж зросли в ціні. У Вінницькій області - на 22% (15 900 грн), у Полтавській - на 18% (13 000 грн), у Черкаській - на 15% (15 000 грн). Двокімнатні квартири подорожчали також у Житомирській області - на 20% (12 000).

На трикімнатні квартири зросли ціни у Полтаві на 23% - 16 000 грн, у Вінниці на 14% - теж 16 000 грн.

Південна та східна Україна

У містах із високою ракетною небезпекою зберігається тенденція низьких цін на оренду. Але не всюди. У топ зростання вийшла Одеса, демонструючи стрімке зростання.

За даними ЛУН, ціни на однокімнатну квартиру в Одесі зросли на 63% (13 000 грн), двокімнатні в цьому місті подорожчали на 41% (16 900 грн), трикімнатні на 27% (25 300 грн).

Варто також зазначити, що стало дорожчу зняти квартиру у Миколаєві. Однокімнатні подорожчали на 20% (6500 грн), двокімнатні на 10% (8000 грн), трикімнатні на 23% (12 300).

Подорожчала оренда також у Дніпрі та Запоріжжі.

Зокрема, Дніпро демонструє зростання цін на однокімнатні квартири на 9% (12 000), ціни на двокімнатні зросли на 10% (16 000), трикімнатні у Дніпрі подорожчали аж на 25% і тепер коштують 20 000 грн на місяць за оренду.

Запоріжжя не може “похвалитись” високими цінами: 5 500 грн за однокімнатну (+10%), 7 000 за двокімнатну, де ціновий показник не змінився порівняно з попередніми місяцями. Орендувати трикімнатну квартиру в Запоріжжі коштує 10 000 грн, і тут експерти відзначили показник зростання на 18%.

Незмінними ціни на однокімнатні квартири залишились у таких містах, як Суми (8 000 грн), Чернігів (7 200 грн) та Харків (4 000 грн). Зате у Харкові на 9% зросли ціни на двокімнатні квартири - 6 000 грн, і аж на 25% на трикімнатні - 10 000 грн. Натомість у Сумах ціни на трикімнатні квартири навпаки просіли на 20% - актуальна ціна на таке житло в цьому місті становить 12 000 грн.

Західні регіони

Порівняно безпечні західні регіони продовжують демонструвати зростання. Чим ближче місто до кордону з ЄС, тим вищі ціни на оренду. Лідером залишається Ужгород. Зняти однокімнатну квартиру в цьому місті коштує більше, ніж у Києві - 21 100 грн (+26%). Оренда двокімнатних квартир подорожчала на 21% і нині коштує 25 300 грн, трикімнатна обійдеться в 27 400 грн на місяць.

Зростання ринку оренди демонструє також і Львів. Середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 19 000 грн, це на 13% більше, ніж в літній період. Ціни на двокімнатні зросли на 19% і наразі сягають 23 200 грн, а оренда трикімнатних квартир у Львові збільшилась на 28% і сягає 29 500 грн.

Суттєвий скачок цін на однокімнатні - на 41% - спостерігається у Тернополі (14 800). На 15% подорожчали однокімнатні квартири в Івано-Франківську (16 900 грн), на 14% у Луцьку (16 000), на 8% у Рівному (13 000). У Чернівцях зняти житло з однією кімнатою буде коштувати 14 700 грн.

Орендувати двокімнатну квартиру у Чернівцях стало дорожче на 28% - середня ціна за місяць становить 16 900 грн. У Луцьку винайняти двокімнатне помешкання стало дорожче на 20% (18 000), у Івано-Франківську на 19% (19 000), у Тернополі на 17% (14 800), у Рівному ціни на оренду 2-кімнатних квартир залишається стабільною - 12 000.

Трикімнатні квартири подорожчали лише в Івано-Франківську - на 26%. Ціна оренди такої квартири сягає 21 100 грн. Стабільними залишаються ціни на трикімнатні в Чернівцях (19 000 грн.) та Тернополі (14 800 грн).