Сезонное подорожание аренды квартир: где и как по Украине изменились цены

Осенний период обычно характеризуется ростом спроса на аренду жилья и цен на рынке. Этот год не стал исключением – стоимость однокомнатных домов в некоторых регионах Украины подскочила даже на 55% по сравнению с ценами за первое полугодие. Что предлагает рынок сегодня, как выросли цены, а где они существенно снизились, и сколько теперь стоит снять жилье в разных регионах Украины, рассказывали эксперты по недвижимости.

Основные тенденции рынка

Высокий спрос на аренду наблюдался еще летом, что не характерно для данного сезона. Эксперты ЛУН отмечают, что в Украине существенно возросла скорость, с которой квартиры находят новых арендаторов. На сентябрь 2025 года в Киеве жилье сдается в среднем за 5 дней, во Львове — за 7 дней, а в Одессе только за 3 дня. Для сравнения – еще два года назад на поиск арендатора уходило от 10 до 20 дней.

"Самый динамичный рынок сейчас - в Одессе, где спрос значительно превышает предложение. В Киеве и Львове также наблюдается подобная тенденция: квартиры исчезают с рынка в несколько раз быстрее, чем в прошлом", - отметил бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский в комментарии для Delo.ua.

По мнению экспертов, причиной такой динамики является активная внутренняя миграция, а также сезонность.

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с ракетными атаками, отпускной сезон все равно отметился активным движением туристов в Одессе. Осенью же с началом нового учебного года и усиленной деловой активности спрос на аренду в крупных городах традиционно растет.

"Больше всего подорожала аренда в Одессе - +55%, где средняя цена достигла 13 000 грн. Дороже всего арендовать жилье сегодня в Ужгороде (21 100 грн), Киеве (20 000 грн) и Львове (18 700 грн)", - информируют эксперты ЛУН.

Из-за повышения спроса и цен, а также динамики аренды теперь труднее найти жилье в дешевом ценовом сегменте. Наибольший спрос обычно сохраняется на однокомнатные квартиры.

Внутренняя миграция остается определяющим компонентом динамики цен по регионам и зависит, прежде всего, от уровня безопасности того или иного города. Западные регионы и Киев остаются самыми дорогими, в то время как восток демонстрирует самые низкие показатели роста и ценового предложения.

Киев и центральная Украина

В столице, несмотря на активные атаки с воздуха, сохраняется высокий спрос на аренду и его традиционный рост в осенний период. По данным ЛУН, цены на однокомнатную квартиру в Киеве в сентябре поднялись на 18%. Сейчас средняя цена – 20 000 грн. Двухкомнатные квартиры в столице выросли на 15% – 29 000 грн. В то же время цены на трехкомнатные остались без изменений - в среднем 42 200 грн надо заплатить за такую квартиру в столице.

На сайте OLX заметно, что рынок аренды предлагает более высокий стандарт жилья, что соответственно повышает ценник.

В других областях центральной Украины тоже наблюдается рост цен на аренду.

В Черкассах стоимость однокомнатной выросла на 38% – теперь стоит 13 800 грн, в Полтаве на 28% – 11 500 грн, в Виннице на 26% – 14 500 грн, в Хмельницке на 20% – 12 000 грн.

На 14% также выросла аренда однокомнатной квартиры в Кропивницком – ее актуальная цена составляет 8000 грн, по данным ЛУН.

Двухкомнатные квартиры в центральных регионах тоже выросли в цене. В Винницкой области – на 22% (15 900 грн), в Полтавской – на 18% (13 000 грн), в Черкасской – на 15% (15 000 грн). Двухкомнатные квартиры подорожали также в Житомирской области – на 20% (12 000).

На трехкомнатные квартиры выросли цены в Полтаве на 23% – 16 000 грн, в Виннице на 14% – тоже 16 000 грн.

Южная и восточная Украина

В городах с высокой опасностью ракет сохраняется тенденция низких цен на аренду. Но не везде. В топ рост вышла Одесса, демонстрируя стремительный рост.

По данным ЛУН, цены на однокомнатную квартиру в Одессе выросли на 63% (13 000 грн.), двухкомнатные в этом городе подорожали на 41% (16 900 грн.), трехкомнатные на 27% (25 300 грн.).

Стоит отметить, что стало дороже снять квартиру в Николаеве. Однокомнатные подорожали на 20% (6500 грн.), двухкомнатные на 10% (8000 грн.), трехкомнатные на 23% (12 300).

Подорожала аренда в Днепре и Запорожье.

В частности, Днепр демонстрирует рост цен на однокомнатные квартиры на 9% (12 000), цены на двухкомнатные выросли на 10% (16 000), трехкомнатные в Днепре подорожали на 25% и теперь стоят 20 000 грн в месяц за аренду.

Запорожье не может похвастаться высокими ценами: 5 500 грн за однокомнатную (+10%), 7 000 за двухкомнатную, где ценовой показатель не изменился по сравнению с предыдущими месяцами. Арендовать трехкомнатную квартиру в Запорожье стоит 10 000 грн., и здесь эксперты отметили показатель роста на 18%.

Неизменными цены на однокомнатные квартиры остались в таких городах как Сумы (8 000 грн), Чернигов (7 200 грн) и Харьков (4 000 грн). Зато в Харькове на 9% выросли цены на двухкомнатные квартиры – 6 000 грн, и аж на 25% на трехкомнатные – 10 000 грн. В Сумах цены на трехкомнатные квартиры наоборот просели на 20% - актуальная цена на такое жилье в этом городе составляет 12 000 грн.

Западные регионы

Относительно безопасные западные регионы продолжают демонстрировать рост. Чем ближе город к границе с ЕС, тем выше цены на аренду. Лидером остается Ужгород. Снять однокомнатную квартиру в этом городе стоит больше, чем в Киеве – 21 100 грн (+26%). Аренда двухкомнатных квартир подорожала на 21% и сейчас стоит 25 300 грн., трехкомнатная обойдется в 27 400 грн. в месяц.

Рост рынка аренды показывает также и Львов. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 19 000 грн, это на 13% больше, чем в летний период. Цены на двухкомнатные выросли на 19% и достигают 23 200 грн, а аренда трехкомнатных квартир во Львове увеличилась на 28% и достигает 29 500 грн.

Существенный скачок цен на однокомнатные – на 41% – наблюдается в Тернополе (14 800). На 15% подорожали однокомнатные квартиры в Ивано-Франковске (16 900 грн), на 14% – в Луцке (16 000), на 8% – в Ровно (13 000). В Черновцах снять жилье с одной комнатой обойдется в 14 700 грн.

Арендовать двухкомнатную квартиру в Черновцах стало дороже на 28% – средняя цена за месяц составляет 16 900 грн. В Луцке снять двухкомнатную квартиру стало дороже на 20% (18 000), в Ивано-Франковске на 19% (19 000), в Тернополе на 17% (14 800), в Ровно цены на аренду 2-комнатных квартир остается стабильной – 12 000.

Трехкомнатные квартиры подорожали только в Ивано-Франковске – на 26%. Цена аренды такой квартиры составляет 21 100 грн. Стабильными остаются цены на трехкомнатные в Черновцах (19 000 грн.) и Тернополе (14 800 грн.).