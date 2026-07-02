У Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукав американців на пів мільйона доларів

Столична кіберполіція разом із представниками Офісу Генерального прокурора ліквідувала масштабний шахрайський кол-центр. Його учасники ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Організатори схеми облаштували офіс у Києві, звідки здійснювали так звані "холодні дзвінки" іноземцям. Зловмисники представлялися фінансовими консультантами та переконували потерпілих інвестувати гроші у цінні папери, акції та криптовалюту через підроблені інвестиційні платформи й криптобіржі.

Для реалізації схеми та спілкування з американцями організатори спеціально залучали іноземців із гарним знанням англійської мови — вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу. Після того як жертви перераховували кошти, аферисти виводили їх через підконтрольні криптовалютні гаманці та повністю припиняли зв'язок.

Обшуки та кримінальна відповідальність

Правоохоронці провели спецоперацію, закрили нелегальний офіс та провели санкціоновані обшуки в приміщенні кол-центру та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та бази даних із відомостями про ошуканих громадян США.

Наразі слідчі вже встановили понад 20 постраждалих американців, яким завдано збитків на понад 500 тисяч доларів. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучену техніку для виявлення інших жертв та всіх причетних до оборудки осіб.

Досудове розслідування здійснюється за частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Учасникам злочинної схеми загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, в Україні пропонують зобов'язати банки повертати клієнтам украдені шахраями гроші. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити захист прав споживачів фінансових послуг, що постраждали від дій онлайн-аферистів.