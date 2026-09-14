Комитет Рады единогласно согласовал увольнение Кравченко с должности генпрокурора

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины. Окончательно вопрос должен быть рассмотрен парламентом 15 сентября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение народного депутата Андрея Осадчука.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Кравченко.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что голосование за отставку генерального прокурора запланировано на 15 сентября.

"Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует уволить Кравченко Р.А. с должности Генерального прокурора. Решение поддержано единогласно", - написал Арахамия.

Решение комитета было принято на фоне нового обострения конфликта между руководством Офиса генпрокурора и антикоррупционными органами.

14 сентября Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. По его версии, речь идет о подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Также Кравченко заявил о подписании еще одного подозрения человеку, которого он назвал близким к руководителю САП — за вероятное влияние на судей ВАКС, предложение неправомерной выгоды и содействие в уклонении от мобилизации.

В НАБУ заявили, что Кривоносу официально не вручали подозрение, а действия Кравченко НАБУ и САП расценивают как продолжение давления на независимые антикоррупционные органы. Сам Кравченко настаивает на обоснованности своих действий.

Зеленский после заявлений Кравченко сказал, что для генерального прокурора "есть только один путь - увольнение", и призвал парламент безотлагательно поддержать соответствующее решение.

Дело "Карфаген"

Еще 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Он назвал свое решение политическим и объяснил, что не хочет, чтобы пост генерального прокурора использовали в политическом противостоянии. Перед этим Кравченко заявлял, что самостоятельно увольняться не планирует и решение о его пребывании в должности зависит от президента и Верховной Рады.

Отставке предшествовала операция НАБУ и САП "Карфаген". Антикоррупционные органы сообщили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Участники группы подозреваются в систематическом получении денег от мошеннических колцентров и легализации имущества на десятки миллионов гривен. В рамках этой истории в публичном пространстве появилась информация об обысках у Кравченко и его заместительницы Марии Вдовиченко. Сам генпрокурор отрицал свою причастность к возможному прикрытию колцентров и заявлял, что обнародованные материалы не доказывают его участия в незаконной деятельности.

Кравченко возглавил Офис генпрокурора чуть больше года назад. 17 июня 2025 г. Верховная Рада поддержала его назначение 273 голосами, а 21 июня Зеленский подписал соответствующий указ. До этого Кравченко руководил Государственной налоговой службой, а ранее возглавлял киевскую ОВА.