Глава налоговой Кравченко стал новым генпрокурором: Рада поддержала назначение

17 июня Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Кравченко, нынешнего главы налоговой, на должность генерального прокурора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за назначение Кравченко проголосовали 273 депутата.

Перед голосованием Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту назначить генпрокурором Украины Кравченко. 15 представителей комитета проголосовали за назначение Кравченко, двое воздержались.

16 июня президент Владимир Зеленский передал Верховной Раде представление о предоставлении согласия на назначение Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Кто такой Руслан Кравченко

Отметим, Руслан Кравченко с 2024 года возглавляет Государственную налоговую службу. Ранее, в апреле 2023 года, Кравченко указом Зеленского был назначен на должность главы Киевской областной военной администрации.

По данным движения "Честно", Руслан Кравченко с 2012 по 2014 год работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. Затем участвовал в Антитеррористической операции по контракту, был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. В частности, по делу, где украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

После этого занимал другие должности в правоохранительных органах. В 2023 году отправился на конкурс на должность председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В Украине не было генпрокурора 7 месяцев

22 октября 2024 года уволился генеральный прокурор Украина Андрей Костин.

С тех пор более 7 месяцев в Украине кресло главы Генеральной прокуратуры было вакантным. Временным исполняющим обязанности был Алексей Хоменко.

Костин занимал должность генпрокурора с июля 2022 года.

Он уволился после того, как президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. На нем было принято решение о ликвидации всех МСЭК .

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил о полусотне прокуроров Хмельнитчины со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.