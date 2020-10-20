В Украине за сутки коронавирусом заболело 5469 человек, а выздоровело 3044

По состоянию на 9:00 вторника, 20 октября, в Украине было 309 107 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 786 летальных, 129 533 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 469 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 044 пациента, умерли рекордные 113 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 847 376 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 8 523 случая;

Волынская область — 11 164 случая;

Днепропетровская область — 11 393 случая;

Донецкая область — 7 389 случаев;

Житомирская область — 10 471 случай;

Закарпатская область — 11 956 случаев;

Запорожская область — 6 616 случаев;

Ивано-Франковская область — 16 987 случаев;

Кировоградская область — 1 642 случая;

город Киев — 31 310 случаев;

Киевская область — 13 166 случаев;

Львовская область — 25 392 случая;

Луганская область — 2 576 случаев;

Николаевская область — 6 053 случая;

Одесская область — 19 343 случая;

Полтавская область — 6 300 случаев;

Ровенская область — 16 184 случая;

Сумская область — 9 321 случай;

Тернопольская область — 17 738 случаев;

Харьковская область — 29 559 случаев;

Херсонская область — 2 629 случаев;

Хмельницкая область — 11 239 случаев;

Черновицкая область — 18 081 случай;

Черкасская область — 7 095 случаев;

Черниговская область — 6 980 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 октября в Центр поступило 6 039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее в Минздраве сообщали, что среди умерших от коронавируса в Украине более 75% припадает на людей, старших 60 лет. Причем у большинства из них были сопутствующие заболевания.