Эпидемия коронавируса в Украине завершится не ранее 2022 года — Госпотребслужба

Гражданам Украины нужно научиться жить в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшие полтора-два года.

Об этом Рубан в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей города Киева Олег Рубан.

Как отметил глава Госпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто именно должен нести ответственность за нарушение карантина — субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно, возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", — сказал Рубан.

По его словам, на сегодняшний день в Украине имеется законная база по проверке субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Ранее Рубан спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года, а к началу марта начнется снижение уровня заболеваемости.

Напомним, по состоянию на 09:00 21 октября, в Украине зарегистрировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.

При этом, за прошедшие сутки зафиксировано 6 719 новых случаев, выздоровели 2 686 пациентов. Как свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за это время в Украине от коронавируса скончался 141 человек.