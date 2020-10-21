Общество 50 минут назад

Эпидемия коронавируса в Украине завершится не ранее 2022 года — Госпотребслужба

Глава Госпотребслужбы Киева считает, что украинцам нужно научиться жить с коронавирусом в ближайшие полтора-два года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Гражданам Украины нужно научиться жить в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшие полтора-два года.

Об этом Рубан в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей города Киева Олег Рубан.

Кратко и по делу в Telegram

Как отметил глава Госпотребслужбы, необходимо изменить риторику относительно того, кто именно должен нести ответственность за нарушение карантина — субъекты хозяйствования или граждане.

"Действительно, возбудитель с нами навсегда, и мы должны научиться жить, работать в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", — сказал Рубан.

Читайте также:
Более 75% умерших от коронавируса в Украине — люди старше 60 лет

По его словам, на сегодняшний день в Украине имеется законная база по проверке субъектов хозяйствования и наложения штрафов за нарушение карантинных требований.

Ранее Рубан спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине будет зафиксирован в январе-феврале 2021 года, а к началу марта начнется снижение уровня заболеваемости.

Напомним, по состоянию на 09:00 21 октября, в Украине зарегистрировано 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных, 132 219 пациентов выздоровели.

При этом, за прошедшие сутки зафиксировано 6 719 новых случаев, выздоровели 2 686 пациентов. Как свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за это время в Украине от коронавируса скончался 141 человек.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Людей с температурой будут изгонять с избирательных участков — Минздрав
Людей с температурой будут изгонять с избирательных участков — Минздрав
Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19
Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19
Пандемия COVID-19: Беларусь может закрыть международные маршруты в Украину
Пандемия COVID-19: Беларусь может закрыть международные маршруты в Украину
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Узаконить домохозяек: как и зачем депутаты хотят признать домашний труд работой

  3. Украина побила печальные рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19

  4. Людей с температурой будут изгонять с избирательных участков — Минздрав

  5. У Путина отреагировали на строительство Украиной военно-морских баз

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...