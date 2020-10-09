В Госпотребслужбе рассказали, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине будет зафиксирован в январе — феврале 2021 года, а к началу марта начнется снижение уровня заболеваемости.

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает "Обозреватель".

"Мы будем наблюдать рост заболеваемости с октября, собственно, мы уже это видим. Наибольшие показатели будут регистрироваться в январе — феврале, снижение — в марте — апреле. К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020-го и 2021 года. Потому что это острая респираторная вирусная инфекция, очень тяжелая и очень агрессивная", — сказал Рубан.

Он подчеркнул, что согласно прогнозам, в Украине количество больных в сутки может превысить пять тысяч человек.

"Да, 5 тысяч — это прогнозируемая цифра. В ноябре нормальная цифра, к которой уже адаптируются украинцы, будет 7 тысяч в сутки", — добавил эксперт.

Напомним, по состоянию на 09:00 9 октября в Украине зарегистрировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 779 летальных, 110 650 пациентов выздоровели.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 5 804 новых случая, выписано 2 417 пациентов.

Всего с начала 2020 года зарегистрировано 318 998 сообщений о подозрении на COVID-19.