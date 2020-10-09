Общество 50 минут назад

В Украине могут ввести карантин выходного дня — нардеп

10 октября на совещании у президента Украины планируют обсудить введение современных критериев карантинного зонирования

Михаил Радуцкий. Фото: Facebook Михаил Радуцкий. Фото: Facebook
Михаил Радуцкий. Фото: Facebook

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

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Нардеп подчеркнул, что власть не может снова ввести жесткий карантин.

"Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", — рассказал он.

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Радуцкий также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. В связи с этим, 10 октября на совещании у президента Украины планируют обсудить введение современных критериев. 

"Второе мое предложение (его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент) это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку. Я считаю, что школы и вузы надо отправлять сейчас на дистанционное управление", — добавил Радуцкий.

Напомним, 1 октября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили в Украине новое карантинное зонирование.

Оно начало действовать в 00:00 минут 5 октября и продлится 14 дней.

 

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