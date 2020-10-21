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В мире 1 час назад

В Чехии объявили локдаун из-за коронавируса с 22 октября

Власти страны ужесточают меры ради ограничения роста числа заразившихся

Пресс-конференция по ограничениям из-за Covid-19. Фото:пресс-служба правительства Чехии Пресс-конференция по ограничениям из-за Covid-19. Фото:пресс-служба правительства Чехии
Пресс-конференция по ограничениям из-за Covid-19. Фото:пресс-служба правительства Чехии

В связи с усложняющейся ситуацией с заболеваемостью Covid-19 правительство Чехии в среду, 21 октября, решило ввести уже со следующего дня ограничения на свободное передвижение граждан — пока до 3 ноября.

Как передает "Радио Прага", разрешено будет только перемещение на работу, посещение больниц и магазинов, а также родственников, нуждающихся в помощи. Прогулки в парках также останутся разрешенными. Гражданам советуют перевестись на удаленную работу.

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В то же время власти значительно ограничат работу государственных учреждений и магазинов розничной торговли. Продуктовые, хозяйственные, парфюмерные магазины, а также аптеки работу продолжат. Гостиницы же будут временно закрыты.

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Временно закрывающиеся отрасли получат государственную финансовую помощь.

Чешское правительство сейчас в ускоренном порядке расширяет количество койко-мест в больницах, закупает аппараты искусственной вентиляции легких и привлекает для работы в стационарах врачей-добровольцев, а также и иностранных специалистов, в частности, в страну прибудет группа врачей из США.

Напомним, президент Владимир Зеленский накауне заявил, что если в Украине будет фиксироваться больше 9 500 инфицированных коронавирусом ежесуточно, то власти снова введут жесткий карантин.

13 октября Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина в стране до конца 2020 года.

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