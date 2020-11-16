В Украине за сутки зафиксировали более 9 800 случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 16 ноября 2020 года зафиксировано 9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что за минувшие сутки также госпитализированы 1 100 человек, летальных исходов — 94, выздоровели — 2 753 человека, осуществлено тестирований за сутки — 33 486 (в том числе методом ПЦР — 28 685, методом ИФА — 4 801).

При этом за все время пандемии в Украине заболело — 545 689 человек, выздоровели — 244 197 человек, летальных исходов — 9 697, проведено ПЦР-тестов — 3 941 651.

Известно, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в городе Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 51 499 случаев;

Винницкая область — 13 948 случаев;

Волынская область — 18 936 случаев;

Днепропетровская область — 22 069 случаев;

Донецкая область — 17 201 случай;

Житомирская область — 22 847 случаев;

Закарпатская область — 19 559 случаев;

Запорожская область — 19 291 случай;

Ивано-Франковская область — 28 440 случаев;

Киевская область — 25 141 случай;

Кировоградская область — 3 710 случаев;

Луганская область — 5 169 случаев;

Львовская область — 37 466 случаев;

Николаевская область — 12 633 случаи;

Одесская область — 33 415 случаев;

Полтавская область — 15 262 случая;

Ровенская область — 25 210 случаев;

Сумская область — 18 324 случая;

Тернопольская область — 23 757 случаев;

Харьковская область — 48 179 случаев;

Херсонская область — 7 126 случаев;

Хмельницкая область — 23 136 случаев;

Черкасская область — 13 478 случаев;

Черновицкая область — 28 336 случаев;

Черниговская область — 11 557 случаев.

В то же время данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 15 ноября в Украине зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.