В Украине за сутки зафиксировали около 10 700 новых зараженных коронавирусом — Степанов

По состоянию на утро 15 ноября, в Украине зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровело 2 633 человека, однако, при этом, умерло 95 пациентов.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализировано — 1 227 человек; летальных случаев — 95; выздоровело — 2 633 человека", — написал Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

город Киев — 50 620 случаев;

Винницкая область — 13 844 случая;

Волынская область — 18 676 случаев;

Днепропетровская область — 21 222 случая;

Донецкая область — 16 983 случая;

Житомирская область — 22 225 случаев;

Закарпатская область — 19 384 случая;

Запорожская область — 18 484 случая;

Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;

Киевская область — 24 493 случая;

Кировоградская область — 3 651 случай;

Луганская область — 5 147 случаев;

Львовская область — 36 894 случая;

Николаевская область — 12 340 случаев;

Одесская область — 32782 случаи;

Полтавская область — 14 966 случаев;

Ровенская область — 24 969 случаев;

Сумская область — 17 859 случаев;

Тернопольская область — 23 555 случаев;

Харьковская область — 47 599 случаев;

Херсонская область — 6 967 случаев;

Хмельницкая область — 22 879 случаев;

Черкасская область — 12 996 случаев;

Черновицкая область — 27 917 случаев;

Черниговская область — 11 419 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, за указанный период коронавирус выявили у 474 ребенка и 496 медработников.