В Украине за сутки зафиксировали около 10 700 новых зараженных коронавирусом — Степанов

По состоянию на утро 15 ноября, в Украине зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровело 2 633 человека, однако, при этом, умерло 95 пациентов.
"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализировано — 1 227 человек; летальных случаев — 95; выздоровело — 2 633 человека", — написал Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
город Киев — 50 620 случаев;
Винницкая область — 13 844 случая;
Волынская область — 18 676 случаев;
Днепропетровская область — 21 222 случая;
Донецкая область — 16 983 случая;
Житомирская область — 22 225 случаев;
Закарпатская область — 19 384 случая;
Запорожская область — 18 484 случая;
Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;
Киевская область — 24 493 случая;
Кировоградская область — 3 651 случай;
Луганская область — 5 147 случаев;
Львовская область — 36 894 случая;
Николаевская область — 12 340 случаев;
Одесская область — 32782 случаи;
Полтавская область — 14 966 случаев;
Ровенская область — 24 969 случаев;
Сумская область — 17 859 случаев;
Тернопольская область — 23 555 случаев;
Харьковская область — 47 599 случаев;
Херсонская область — 6 967 случаев;
Хмельницкая область — 22 879 случаев;
Черкасская область — 12 996 случаев;
Черновицкая область — 27 917 случаев;
Черниговская область — 11 419 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, за указанный период коронавирус выявили у 474 ребенка и 496 медработников.