В Украине за сутки зафиксировали свыше 12,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 14 ноября, в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано 1 525 человек. При этом, за этот период от COVID-19 скончался 191 человек, а 4 962 пациента выздоровели.
За сутки в Украине проведено 78 179 тестирований, в том числе, методом ПЦР методом (полимеразной цепной реакции — Delo.ua) — 48 054, методом ИФА (иммуноферментный анализ — Delo.ua) — 30125.
На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая область — 13 627 случаев;
Волынская область — 18 433 случая;
Днепропетровская область — 20 535 случаев;
Донецкая область — 16 632 случая;
Житомирская область — 21 597 случаев;
Закарпатская область — 19 214 случаев;
Запорожская область — 17 616 случаев;
Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;
город Киев — 49 699 случаев;
Киевская область — 23 801 случай;
Кировоградская область — 3 572 случая;
Луганская область — 5 080 случаев;
Львовская область — 36 561 случай;
Николаевская область — 11 944 случая;
Одесская область — 32 090 случаев;
Полтавская область — 14 800 случаев;
Ровенская область — 24 579 случаев;
Сумская область — 17 437 случаев;
Тернопольская область — 23 330 случаев;
Харьковская область — 46 886 случаев;
Херсонская область — 6 752 случая;
Хмельницкая область — 22 450 случаев;
Черкасская область — 12 315 случаев;
Черновицкая область — 27 511 случаев;
Черниговская область — 11 298 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.