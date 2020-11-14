В Украине за сутки зафиксировали свыше 12,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 14 ноября, в Украине зарегистрировано 12 524 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировано 1 525 человек. При этом, за этот период от COVID-19 скончался 191 человек, а 4 962 пациента выздоровели.

За сутки в Украине проведено 78 179 тестирований, в том числе, методом ПЦР методом (полимеразной цепной реакции — Delo.ua) — 48 054, методом ИФА (иммуноферментный анализ — Delo.ua) — 30125.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область — 13 627 случаев;

Волынская область — 18 433 случая;

Днепропетровская область — 20 535 случаев;

Донецкая область — 16 632 случая;

Житомирская область — 21 597 случаев;

Закарпатская область — 19 214 случаев;

Запорожская область — 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область — 27 417 случаев;

город Киев — 49 699 случаев;

Киевская область — 23 801 случай;

Кировоградская область — 3 572 случая;

Луганская область — 5 080 случаев;

Львовская область — 36 561 случай;

Николаевская область — 11 944 случая;

Одесская область — 32 090 случаев;

Полтавская область — 14 800 случаев;

Ровенская область — 24 579 случаев;

Сумская область — 17 437 случаев;

Тернопольская область — 23 330 случаев;

Харьковская область — 46 886 случаев;

Херсонская область — 6 752 случая;

Хмельницкая область — 22 450 случаев;

Черкасская область — 12 315 случаев;

Черновицкая область — 27 511 случаев;

Черниговская область — 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в течение 12 ноября в Украине зафиксировано 11 787 случаев выявления коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается в данных Министерства здравоохранения, заболели, в частности 388 детей и 555 медиков.