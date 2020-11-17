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ООН: до конца года на грани голода могут оказаться 130 млн человек из-за пандемии COVID-19

На грани голода могут оказаться 130 млн человек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

До конца 2020 года на грани голода могут оказаться 130 млн человек из-за неблагоприятной ситуации с продовольствием и пандемией коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

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"Голод — это возмутительно в мире изобилия. В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения до конца 2020 года, Всемирная продовольственная программа (WFP) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", — подчеркнул генсек ООН.

Ранее руководитель WFP Дэвид Бизли заявил в интервью АР, что "голод достигнет библейских масштабов в 2021 году", если не будут сделаны серьезные финансовые пожертвования.

Как сообщалось, в этом году Нобелевский комитет присудил Премию мира 2020 года Всемирной продовольственной программе (World Food Programme).

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В частности, "за усилия, направленные на борьбу с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, пострадавших от конфликтов, и за то, что она действует как сила, которая способствует предотвращению использования голода как оружия войны и конфликтов".

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предостерег о возможности начала голода "библейских масштабов" из-за пандемии COVID-19.

Напомним, Евросоюз собирался потратить €750 млрд на преодоление последствий коронакризиса.

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