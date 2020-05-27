ЕС собирается потратить €750 млрд на преодоление последствий коронакризиса

В Европейском союзе предложили план восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Инструмент под названием "ЕС следующего поколения" представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Брюсселе, сообщает DW.

"План восстановления превратит огромный вызов, с которым мы столкнулись, на возможность. Он не только поддержит восстановление, но и станет инвестицией в будущее: Европейское зеленое соглашение и диджитализация будут способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту", — заявила фон дер Ляйен.

В частности, Еврокомиссия представила план восстановления объемом 750 млрд евро. Это — в полтора раза больше инициативы Германии и Франции, которые предложили направить 500 млрд евро на восстановление ЕС.

Указано, что вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-27 годы в размере 1,1 трлн евро.

Известно, что план восстановления не является частью бюджета, но он привязан к нему, поскольку бюджетные рамки — это единственный вариант собрать и распределить такую ​​большую сумму, как 750 млрд евро.

Деньги по этому плану пойдут на три направления:

- основная часть денег пойдет на поддержку стран ЕС. Для каждой из них предусмотрена максимальная сумма. Государства сами будут разрабатывать конкретные планы восстановления, реформ и инвестиций. Если планы согласуют, то на них будут выделять деньги. Кроме того, деньги пойдут на развитие наиболее отсталых регионов в ЕС, а также сельской местности. Еще один приоритет — поддержка перехода стран к климатической нейтральности;

- прямая помощь экономике за счет увеличения инвестиций, а также инструмента поддержки финансовой стабильности предприятий;

- последний элемент в Еврокомиссии назвали "Сделать выводы из кризиса". Здесь речь идет о дополнительных расходах на исследования, о новой программе здравоохранения. Кроме того, дополнительные 16,5 млрд евро пойдут на поддержку третьих стран.

Одним из самых спорных моментов внутри ЕС вопрос, в какой форме будет выделяться помощь: грантов, которые не нужно возвращать, или кредитов.

Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, хотят грантов, тогда как за кредиты выступают страны, которые платят в бюджет ЕС существенно больше, чем из него получают, например, Нидерланды и Австрия.

В то же время в плане Еврокомиссии предусмотрено, что 500 млрд евро будут грантами, а 250 млрд евро — кредитами.

При этом главный вопрос плана восстановления — где ЕС возьмет эти 750 млрд евро. Предполагается, что их Еврокомиссия займет на финансовых рынках.

"Преимущество в том, что большинство агентств оценивают кредитный рейтинг ЕС как ААА, это самый высокий уровень. Поэтому условия будут выгодными. Но все эти деньги придется возвращать. С кредитами ситуация проще — их будут выплачивать страны, которые их получат", — пишет издание.

Что касается грантов, то здесь сложнее, ведь это безвозвратная помощь. И поэтому возвращать 500 млрд евро придется всем Евросоюзом. Как ожидается, выплачивать тело кредитов будут из бюджетов ЕС, начиная с 2028 года, и до 2058 года. Проценты, конечно, придется платить и в период 2021-2027 годов.

Отмечается, что эти деньги можно получить тремя путями: либо сокращением других расходов, или увеличением взносов стран-членов в бюджет объединения, или из собственных ресурсов ЕС. К последним относятся, в частности, пошлины и НДС, доля которых идет напрямую в бюджет ЕС.

Еврокомиссия же предложила добавить к ним долю доходов от системы торговли выбросами и цифрового налога, введение которого до сих пор остается нерешенным вопросом в ЕС.

Сообщается, что теперь этот план должны рассмотреть главы государств и правительств стран ЕС. Сделать это планируют, по словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, на саммите 19 июня. На этом, однако, утверждение не завершится. Для того, чтобы Еврокомиссия могла одолжить 750 млрд евро, необходимо повысить верхний предел собственных ресурсов ЕС, а это требует сложной процедуры принятия решений в ЕС — в частности, ратификации парламентами всех 27 государств-членов объединения. Поэтому этот элемент начнет работать не ранее 1 января 2021 года.

"Экономика так долго ждать не сможет. Поэтому Еврокомиссия предложила промежуточное решение — увеличение объема нынешнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы. Речь идет об 11,5 млрд евро. Для этого, кроме решения саммита, нужно лишь согласие Европарламента. Еврокомиссия планирует, что эта схема начнет работать с 1 сентября", — резюмировало издание.

Ранее Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19.