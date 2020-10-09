Нобелевскую премию мира в 2020 году дали Всемирной продовольственной программе

Нобелевскую премию мира в 2020 году получила Мировая продовольственная программа (МПП).

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции Нобелевского комитета, которая прошла 9 октября.

Программа была награждена за усилия по борьбе с голодом, за ее вклад в улучшение условий мира в затронутых конфликтом районах и за то, что она выступал в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта.

"Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом и содействующей продовольственной безопасности. В 2019 она оказал помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах. Пандемия коронавируса способствовала резкому увеличению числа жертв голода в мире. Перед лицом пандемии лауреат Нобелевской премии 2020 года продемонстрировала впечатляющую способность наращивать свои усилия", — отмечается в сообщении комитета.

Кроме того, Всемирная продовольственная программа, по мнению комитета, играет ключевую роль в многостороннем сотрудничестве по превращению продовольственной безопасности в инструмент мира и внесла весомый вклад в мобилизацию государств-членов ООН на борьбу с использованием голода в качестве оружия войны и конфликтов.

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Напомним, что Нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей. В Нобелевском комитете отметили "усилия Ахмеда к достижению мира и международному сотрудничеству и, в частности, его решительную инициативу, направленную на урегулирование пограничного конфликта с соседней Эритреей".

То, что премия досталась премьеру Эфиопии, не стало большой сенсацией, его шансы на победу букмейкеры оценивали очень высоко. Среди других самых вероятных лауреатов называли также 16-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

В 2018 году Нобелевскую премию мира за борьбу с сексуальным насилием на войне присудили конголезскому медику Муквеге и иракской правозащитнице Мурад, которая пережила рабство.