Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 16 300 случаев заражения COVID-19

В Украине по состоянию на утро 28 ноября 2020 года зафиксировано рекордные 16 294 новые случая коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 689 детей и 631 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1639 человек, летальных случаев — 184, выздоровели — 8 897 человек, осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (в частности, методом ПЦР — 43 458, методом ИФА — 23 890).
Причем за все время пандемии в Украине заболело уже 709 701 человек, выздоровели — 335 135 человек, летальных исходов — 12 093, проведено ПЦР-тестов — 4 463 249.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 67 278 случаев;
Винницкая область — 17 051 случай;
Волынская область — 23 656 случаев;
Днепропетровская область — 36 487 случаев;
Донецкая область — 22 210 случаев;
Житомирская область — 29 098 случаев;
Закарпатская область — 22 974 случая;
Запорожская область — 29 296 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 374 случая;
Киевская область — 36 214 случаев;
Кировоградская область — 4 941 случай;
Луганская область — 6 185 случаев;
Львовская область — 45 052 случая;
Николаевская область — 17 710 случаев;
Одесская область — 42 851 случай;
Полтавская область — 21 490 случаев;
Ровенская область — 30 430 случаев;
Сумская область — 27 603 случая;
Тернопольская область — 27 425 случаев;
Харьковская область — 54 517 случаев;
Херсонская область — 9 845 случаев;
Хмельницкая область — 28 917 случаев;
Черкасская область — 22 053 случая;
Черновицкая область — 33 291 случай;
Черниговская область — 17 753 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь-десять дней.
Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.