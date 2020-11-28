Снова рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 16 300 случаев заражения COVID-19

В Украине по состоянию на утро 28 ноября 2020 года зафиксировано рекордные 16 294 новые случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 689 детей и 631 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1639 человек, летальных случаев — 184, выздоровели — 8 897 человек, осуществлено тестирований за сутки — 67 348 (в частности, методом ПЦР — 43 458, методом ИФА — 23 890).

Причем за все время пандемии в Украине заболело уже 709 701 человек, выздоровели — 335 135 человек, летальных исходов — 12 093, проведено ПЦР-тестов — 4 463 249.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 67 278 случаев;

Винницкая область — 17 051 случай;

Волынская область — 23 656 случаев;

Днепропетровская область — 36 487 случаев;

Донецкая область — 22 210 случаев;

Житомирская область — 29 098 случаев;

Закарпатская область — 22 974 случая;

Запорожская область — 29 296 случаев;

Ивано-Франковская область — 35 374 случая;

Киевская область — 36 214 случаев;

Кировоградская область — 4 941 случай;

Луганская область — 6 185 случаев;

Львовская область — 45 052 случая;

Николаевская область — 17 710 случаев;

Одесская область — 42 851 случай;

Полтавская область — 21 490 случаев;

Ровенская область — 30 430 случаев;

Сумская область — 27 603 случая;

Тернопольская область — 27 425 случаев;

Харьковская область — 54 517 случаев;

Херсонская область — 9 845 случаев;

Хмельницкая область — 28 917 случаев;

Черкасская область — 22 053 случая;

Черновицкая область — 33 291 случай;

Черниговская область — 17 753 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает необходимым предупредить население об ужесточении карантина как минимум за семь-десять дней.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине нужно немедленно вводить жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на три-четыре недели.