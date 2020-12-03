В Кабмине хотят дать бизнесу заработать на новогодних распродажах перед локдауном — СМИ

Кабинет министров рассматривает вариант введения локдауна на три недели уже после Нового года — со 2 по 21 января. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источники в Кабмине и Офисе президента.

"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", — отметил собеседник издания в правительстве.

В то же время, по словам собеседника Liga.net в ОП, рассматривается и вариант введения жесткого карантина уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30 тысяч человек.

Сейчас, отметил он, чиновники ждут статистику выявления Covid-19 в грядущие выходные, когда все заведения общественного питания и учреждения культуры уже будут работать после прекращения действия карантина выходного дня. При этом он добавил, что большого всплеска заболеваемости не ожидается.

Кроме того, обсуждается и формат работы транспорта, но пока о полной остановке общественного транспорта, как это было в марте-апреле, речь не идет.

По словам собеседника издания в ОП, не планируют во время локдауна закрывать и границы, а также запрещать международное авиасообщение, как это было весной.

Напомним, накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "локдаун в Украине точно будет, и сейчас один вопрос — когда: в декабре или со 2 января".

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет настаивать на продолжении работы транспорта в случае введения в Украине жесткого карантина