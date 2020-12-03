Общество 1 час назад

"Это безопасно": Ткаченко призвал активно ходить в кино, театры и кафе по выходным

Министр культуры призвал украинцев поддержать гривней отрасль развлечений и досуга

Александр Ткаченко. Фото: Facebook-страница чиновника Александр Ткаченко. Фото: Facebook-страница чиновника
Александр Ткаченко. Фото: Facebook-страница чиновника

Министр культуры Александр Ткаченко призывает украинцев возобновить посещение заведений культуры по выходным в связи с окончанием карантинных ограничений, которые этому препятствовали. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Об этой теме нужно сказать большими буквами — КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ... А значит, ритейл, учреждения культуры и бизнес-сферы креативных индустрий, руководствуясь ограничениями оранжевой зоны, снова могут работать в наиболее прибыльное для них время и сезон", — подчеркнул он.

Кратко и по делу в Telegram

Ткаченко отметил, что в ближайшую субботу снова можно будет посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, сходить в спортзал, встретиться на кофе с друзьями в кафе или ресторане или пойти в торговый центр и найти себе досуг там.

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"Сделайте паузу в поставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед на встречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас. Не сомневайтесь, учреждения культуры придерживаются карантинных ограничений, поэтому их посещение полностью безопасно! Давайте не терять время и купленным билетом, абонементом или кофе поддержим сферу", — написал он.

Напомним, Ткаченко выступал против карантина выходного дня, который был введен на три недели.

Однако в конце ноября министр выступил за введение жесткого карантина в течение новогодних праздников сроком на две недели.

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