Минкульт против введения "карантина выходного дня"

Министерство культуры и информационной политики выступает против введения в Украине "карантина выходного дня" из-за эпидемии Covid-19. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях министр Александр Ткаченко.

"Учитывая то, к каким последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства может привести "карантин выходного дня", МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть, речь идет о жизни и существовании людей", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, такая мера поставит под удар экономику Украины, от 2% до 4% которой составляет культурная сфера, в частности создав риски и для микро-, малого и среднего бизнеса.

"Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости? Нет. Ведь учреждения культуры явно не являются эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не самое простое: поток людей регулируется, рассадка определяется, нахождение посетителей в масках и температурный скрининг постоянно отслеживаются, дезинфицирующие средства всегда в доступе", — уверен министр.

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По словам Ткаченко, сфера культуры является образцом для многих отраслей по выполнению санитарно-эпидемиологических требованиям Минздрава.

"Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более. К тому же во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу — это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее. И такую ​​возможность нужно оставить украинцам", — добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал введение максимального карантина, но с сохранением общественного транспорта, по субботам и воскресеньям.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские больницы с 9 ноября перестали принимать пациентов для проведения плановых операций и будут заниматься лишь срочными операциями и лечением больных Covid-19.