Жесткий карантин в Украине Кабмин будет вынужден ввести в январе 2021 года — премьер

Правительство будет вынуждено ввести жесткий карантин в Украине в январе 2021 года.
Полный перечень ограничений представят на заседании Кабинета министров 9 декабря 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему.
Указано, что на этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.
"Однако с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", — заявил Шмыгаль.
Он отметил, что с местными властями уже работают над перечнем возможных ограничений.
Так, на сегодняшний день они поддерживают запрет или ограничение деятельности:
- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;
- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;
- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.
В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или навынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6 000 — 8 000 в день.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.
Перед этим премьер Шмыгаль заявлял, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае более жестких карантинных ограничениях.