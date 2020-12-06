Политика 1 час назад

Жесткий карантин в Украине Кабмин будет вынужден ввести в январе 2021 года — премьер

С местными властями уже работают над перечнем возможных ограничений во время локдауна

Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Правительство будет вынуждено ввести жесткий карантин в Украине в январе 2021 года.

Полный перечень ограничений представят на заседании Кабинета министров 9 декабря 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

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По его словам, карантин выходного дня стабилизировал эпидемическую ситуацию и разгрузил медицинскую систему.

Указано, что на этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных.

"Однако с учетом динамики заболеваемости, предполагаем, что вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе", — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что с местными властями уже работают над перечнем возможных ограничений.

Так, на сегодняшний день они поддерживают запрет или ограничение деятельности:

- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ — 100%;

- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга — 95%;

- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров — 90%.

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В то же время местная власть выступает за частичные ограничения на общественном транспорте (перевозка только сидячих пассажиров), в ресторанах (доставка или навынос) и гостиницах (без зон развлечений и питания).

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что локдаун в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6 000 — 8 000 в день.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский отметил, что рекомендовал не вводить локдаун в декабре.

Перед этим премьер Шмыгаль заявлял, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае более жестких карантинных ограничениях.

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