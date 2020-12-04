Весь транспорт будет работать и при жестком карантине — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что останавливать работу как городского, так и междугороднего пассажирского транспорта не планируется даже в случае более жестких карантинных ограничениях. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Транспорт будет работать. И авиакомпании, и железную дорогу, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", — сказал премьер.

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При этом, по словам Шмышаля, вопрос введения полного локдауна может быть поднят в январе, если будет наблюдаться ухудшение ситуации с заболеваемостью Covid-19.

Он также анонсировал, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены на заседании правительства в ближайшую среду.

Напомним, 1 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет настаивать на продолжении работы транспорта в случае введения в Украине жесткого карантина.

4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство не будет рекомендовать вводить в Украине жесткий карантин до конца декабря, но советует ввести его с начала января на три недели.