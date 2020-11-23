Местные выборы-2020: старые мэры в массе удержали свои кресла

Стали известны предварительные итоги повторного голосования на выборах городских голов в 11 городах Украины.

В частности, по данным экзит-пола центра Socis, несколько действующих мэров сохранили свою должность. Так, мэр города Днепр Борис Филатов побеждает во втором туре выборов городского головы, который проходит в воскресенье, набирая 78,75% голосов избирателей

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Об этом свидетельствуют результаты, обнародованные в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

При этом его ближайший соперник, представитель партии "Громадська сила", глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов, согласно тому же экзит-полу, получает 18,25% голосов избирателей.

Действующий мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма предварительно победил во втором туре местных выборов.

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Кучма и его оппонент Андрей Веселый шли на выборы как самовыдвиженцы. Действующий мэр обогнал его чуть менее чем на 600 голосов. В частности, за него проголосовало 13 109 избирателей, а за Веселого — 12 542.

В самом Львове во втором туре соревновались действующий городской голова Андрей Садовый и представитель Европейской солидарности Олег Синютка. По результатам экзит-пола "Студии Савика Шустера", проведенного компанией Liberty Report, за Садового проголосовало 62,8% избирателей, а за Синютку — 37,2%. Синютка уже поздравил Садового с победой.

В Ровно, по данным социологов, кандидат от "Рівне разом" Виктор Шакирзян набрал 50,94 процента голосов избирателей. Кандидат от "Европейской Солидарности" Александр Третяк — 46%.

В Черкассах победу одержал городской голова Анатолий Бондаренко с результатом 54,3%. Его выдвинула партия "За майбутнє". За кандидата от "Голоса" Виктора Евпака проголосовали 45,7 процентов избирателей.

В Николаеве, по данным экзит-полов, победил действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиція"). Его результат 61,6 процентов голосов избирателей. У Владислава Чайки от ОПЗЖ — 38,4 процента.

На выборах мэра Полтавы, по предварительным данным, лидирует Сергей Иващенко. У него 41,6 процентов голосов избирателей. У его политического оппонента Александра Мамая — 33,1 процента. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием "Полтавщина".

Повторное голосование на выборах городского головы состоялось в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины.

По информации Центризбиркома, средняя явка во втором туре местных выборов по состоянию на 20:00 составила 29,53%.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября, повторные выборы в отдельных городах — 15 ноября.

Кроме того, 25 октября во время местных выборов в Украине прошел всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.