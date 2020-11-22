В Украине проходит второй тур местных выборов

22 ноября 2020 года в 11 городах Украины стартовал второй тур местных выборов. В 08:00 начали свою работу избирательные участки.

В частности, второй тур проходит во Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ровно, Ужгороде и Черкассах.

Как сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции Украины, по состоянию на 09:00, в правоохранительные органы поступило 16 728 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса. Начато 1 161 уголовное производство и составлено 2 433 административных протокола.

В течение "дня тишины" в территориальные органы Национальной полиции поступило 61 заявление и сообщение, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлено в Ровенской области.

Эти сообщения касались: незаконной агитации — 42, подкупа избирателей — 14, нарушение ведения реестра избирателей — 4 и мошенничества — 1.

Полицейские составили два административных протокола по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП в Днепропетровской и Львовской областях.

В Единый госреестр досудебных расследований внесены сведения о трех уголовных производствах по части 2 статьи 160 (Подкуп избирателя, чеснока референдума) Уголовного кодекса Украины в Донецкой, Запорожской областях и городе Черкассы.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября, повторные выборы в отдельных городах — 15 ноября.

На 22 ноября запланированы также повторные выборы еще в ряде городов.

Кроме того, 25 октября во время местных выборов в Украине прошел всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.