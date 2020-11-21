Местные выборы: полиция расследует более 1100 уголовных дел по избирательным нарушениям

В Единый реестр досудебных расследований с начала избирательной кампании в ходе местных выборов в Украине внесены сведения, касающиеся 1 154 уголовных производств, в частности в связи с нарушением избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Указано, что с начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

"Всего органами полиции составлены 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, касающиеся 1 154 уголовных производств", — говорится в сообщении.

В частности, 737 дел начаты по фактам нарушения избирательного законодательства и 417 — связаны с избирательным процессом.

Напомним, местные выборы в Украине состоялись 25 октября, повторные выборы в отдельных городах — 15 ноября.

На 22 ноября запланированы также повторные выборы еще в ряде городов.

Кроме того, 25 октября во время местных выборов в Украине прошел всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.