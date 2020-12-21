28% украинцев считают Зеленского неудачником года — опрос

28% украинцев считают неудачником года среди украинских политиков президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Еще 13,8% называют таковым Петра Порошенко, 4,4% — Алексея Гончарука, 2,8% — Арсена Авакова, 2,7% — Виталия Кличко, 2,5% — Виктора Медведчука, 2,3% — Юлию Тимошенко, по 1,8% — Дениса Шмыгаля и Сергея Притулу, 1,3% — Юрия Бойко, 1,2% — Геннадия Кернеса (опрос проводился до его смерти).

Подпишитесь на канал DELO.UA

6,1% респондентов заявили, что не могут никого назвать неудачником года, а сразу 26,5% с ответом затруднились.

В то же время политиком года никого не могут назвать 25,9% опрошенных, еще 16,2% затруднились с ответом, и лишь 14,5% назвали таковым Зеленского.

9,2% дали такую характеристику Порошенко, 6,9% — Медведчуку, по 5,4% — Бойко и Тимошенко, по 2,6% — Кличко и Андрею Садовому, 2,3% — Дмитрию Разумкову, 1,9% — Кернесу, 1,1% — Притуле, по 1% — Игорю Палице и Борису Филатову.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью с 2004 респондентами, проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, что согласно результатам опроса Центра Разумкова, 42% украинцев считают Зеленского главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков.