Политика 1 час назад

28% украинцев считают Зеленского неудачником года — опрос

В то же время политиком года никого не смогли назвать почти 26% респондентов

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

28% украинцев считают неудачником года среди украинских политиков президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Еще 13,8% называют таковым Петра Порошенко, 4,4% — Алексея Гончарука, 2,8% — Арсена Авакова, 2,7% — Виталия Кличко, 2,5% — Виктора Медведчука, 2,3% — Юлию Тимошенко, по 1,8% — Дениса Шмыгаля и Сергея Притулу, 1,3% — Юрия Бойко, 1,2% — Геннадия Кернеса (опрос проводился до его смерти).

Подпишитесь на канал DELO.UA

6,1% респондентов заявили, что не могут никого назвать неудачником года, а сразу 26,5% с ответом затруднились.

Читайте также:
Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

В то же время политиком года никого не могут назвать 25,9% опрошенных, еще 16,2% затруднились с ответом, и лишь 14,5% назвали таковым Зеленского.

9,2% дали такую характеристику Порошенко, 6,9% — Медведчуку, по 5,4% — Бойко и Тимошенко, по 2,6% — Кличко и Андрею Садовому, 2,3% — Дмитрию Разумкову, 1,9% — Кернесу, 1,1% — Притуле, по 1% — Игорю Палице и Борису Филатову.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью с 2004 респондентами, проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, что согласно результатам опроса Центра Разумкова, 42% украинцев считают Зеленского главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Офисе президента и Нацассоциации адвокатов жестко отреагировали на подозрение Татарову
В Офисе президента и Нацассоциации адвокатов жестко отреагировали на подозрение Татарову
За 5 дней на получение 8000 гривен помощи подано 250 тысяч заявок: среди них и Укравтодор
За 5 дней на получение 8000 гривен помощи подано 250 тысяч заявок: среди них и Укравтодор
Подаренную Лаврову "икону из Луганска" вернут в Боснию для изучения ее происхождения
Подаренную Лаврову "икону из Луганска" вернут в Боснию для изучения ее происхождения
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (ФОТО)

  3. Новый украинский лоукостер отложил запуск авиарейсов

  4. Подаренную Лаврову "икону из Луганска" вернут в Боснию для изучения ее происхождения

  5. Цена биткойна может вырасти до $1 млн — эксперт

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...