Зеленский победил бы Разумкова во втором туре выборов — опрос

Действующий президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев: за его переизбрание проголосовало бы сейчас 28% определившихся с выбором граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

За Петра Порошенко готовый проголосовать 19,3%, за Юрия Бойко — 17,2%, за Юлию Тимошенко — 7,7%, за Игоря Смешко — 5,8%, за Владимира Гройсмана — 4,1%, за Анатолия Гриценко — 3%, за Дмитрия Разумкова — 2,5%, за Романа Кошулинского — 1,9%, за Олега Ляшко — 1,6%, за Виталия Кличко — 1,5%, за Александра Вилкула — 0,9%, за другого кандидата — 6,4%.

В свою очередь, во втором туре Зеленский бы победил Порошенко с результатом 57% на 43% (в реальном втором туре 21 апреля 2019 года они получили соответственно 75% и 25% действительных голосов). Юрия Бойко Зеленский был победил с результатом 62% на 38%, а Разумкова — 60,9% на 39,1%.

В то же время сам Разумков во втором туре выиграл бы у Порошенко (56,1% на 43,9%) и Бойко (61,2% на 38,8%). В паре Бойко-Порошенко победу бы одержал последний, но с минимальным перевесом среди перечисленных пар — 54,3% на 45,7%.

В Верховную Раду же сейчас гарантированно прошли бы лишь четыре партии: за "Слугу народа" готовы проголосовать 26,5% определившихся, за "Европейскую солидарность" — 19,5%, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 17,7%, за "Батькивщину" — 8,8%. На грани возможного прохождения "Сила и честь" с 4,8%.

Не прошли бы в парламент "Украинская стратегия Гройсмана" с рейтингом 3,8%, "Свобода" с 2,9%, Партия Шария с 2,5%, "Голос" с 2,3%, Радикальная партия с 1,9%. За "Гражданскую позицию" и "За будущее" проголосовало бы по 1,6% граждан, за УДАР Виталия Кличко — 1,3%, за "Оппозиционный блок" — 1%, за "Победу Пальчевского" — 0,9%, за "Наш край" — 0,6%, за "Пропозицию" — 0,2%, за другую партию — 2,1%.

Исследование проведено с 4 по 9 декабря методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 совершеннолетних человек во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета округления) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, согласно этому же опросу, 42% украинцев посчитали Зеленского главным разочарованием 2020 года среди украинских политиков.