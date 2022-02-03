Киевсовет сделал шаг к восстановлению райсоветов в столице: выборы хотят провести уже осенью

Киевский городской совет создал подготовительную группу по вопросам определения численности и полномочий районных советов в Киеве и утвердил ее персональный состав. Как сообщает пресс-служба горсовета, за такое решение проголосовало 100 депутатов (всего их 120).

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, подготовительная группа будет нарабатывать предложения к проектам решений об образовании райсоветов, определении их численности и численности их аппарата, а также будет определять объем полномочий этих советов.

"Мы отдаем себе отчет, что завершение процесса децентрализации в столице предполагает, в том числе, образование районных советов в городе Киеве и их исполнительных органов... Будет учтено мнение депутатов, служащих, экспертов и представителей общины относительно создания эффективных органов местного самоуправления в районах", – отметил он.

В дальнейшем будут сформированы проекты решений, которые перед голосованием еще должны будут пройти рассмотрение в профильных постоянных комиссиях горсовета.

Секретарь Киевсовета при этом добавил, что "по предварительному таймингу, осенью 2022 года должны состояться демократические выборы в районные советы с соблюдением основных принципов Европейской хартии местного самоуправления".

Более того, горсовет решил, что на переходный период – до выборов, полномочия органов самоуправления в районах будут выполнять структурные подразделения Киевгорадминистрации, и решил, собственно, создать такие соответствующие департаменты.

Отметим, что данное решение стоит рассматривать в контексте политического противостояния столичной власти во главе с Виталием Кличко и пытающимся ограничить его политическое влияние Офисом президента, которое с различным накалом продолжается уже более двух лет.

В частности, в Киеве еще в мае 2021 года началась и проходит с различной интенсивностью до сих пор кампания по выявлению фактов коррупции и неуплаты налогов во всевозможных коммунальных структурах. Власти столицы во главе с Кличко называли ее направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы Киевгорадминистрации, которую тот занимает параллельно с должностью главы городской общины.

Попытка лишить Кличко этой должности, оставив ему лишь позицию мэра, избранного на выборах, уже предпринималась в 2019 году Офисом президента, когда его возглавлял Андрей Богдан, который и сам допускал, что будет баллотироваться в мэры столицы.

В сентябре 2019 года дошло уже до согласования увольнения Кличко Кабинетом министров, который тогда возглавлял Алексей Гончарук, однако в итоге сторонам удалось договориться не доводить дело до увольнения, и мэр продолжил совмещать должность с позицией главы КГГА.

На выборах осенью 2020 года Кличко был переизбран мэром уже в первом туре, набрав, согласно официальным результатам, 50,5% голосов избирателей.

Заметим также, что отозванный в начале октября 2021 года с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил сразу после отставки, что следующим среди топ-чиновников, кто потеряет после него должность, может быть именно Кличко как глава КГГА.

Вскоре после этого Кличко выступил за восстановление в Киеве райсоветов, причем такая инициатива, по его мнению, не просто актуальна, а уже "перезрела". По словам градоначальника, она призвана противодействовать попыткам свернуть децентрализацию власти в столице со стороны центральных властей.

Тем не менее, пока он остается на должности, хотя глав районных администраций в Киеве президент Владимир Зеленский недавно принялся массово менять: так, распоряжениями от 27 января были назначены временные руководители Дарницкой, Днепровской, Шевченковской, а также Подольской РГА. Прежний руководитель последней Виктор Сминов умер от Covid-19 еще в апреле, а вот остальные трое были уволены Зеленским именно 27 января.

При этом стоит отметить, что должность главы Киевской областной администрации готовится занять Алексей Кулеба, который ранее рассматривался в ОП как возможная замена Кличко: его назначение накануне согласовал Кабинет министров.

Еще одним кандидатом называлась депутат Верховной Рады Елена Шуляк, ныне возглавившая партию "Слуга народа", а также бывший советник премьер-министра Алексея Гончарука Юрий Голик.

Отметим, что на сегодня в Киеве существует десять районов — семь на правом берегу и три на левом, их нынешние границы и названия были установлены в 2001 году. До этого в столице было 14 районов.

Сейчас власть на районном уровне в Киеве представлена только государственными администрациями, советы же прекратили работу после местных выборов, прошедших 31 октября 2010 года. Соответствующее решение незадолго до этого, 9 сентября, принял Киевсовет.

При этом в тот же день вступили в силу изменения в закон о столице Украины — городе-герое Киеве, согласно которым после упоминания в этом законе районных советов в Киеве была дописана фраза "в случае их создания".

Районные же советы на сегодня остались только в четырех городах Украины: Кривом Роге (семь), Кропивницком (два), Полтаве (три) и Херсоне (три). В большинстве из них по 38 депутатов, в трех — по 34, а в Фортечном райсовете Кропивницкого (бывший Кировский райсовет Кировограда) — 42.

По состоянию же на 2001 год районное деление действовало в 26 городах Украины. Кроме упомянутых пяти это Винница, Днепродзержинск (ныне Каменское), Днепропетровск (ныне Днепр), Житомир, Запорожье, Кременчуг, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков, Черкассы, Черновцы, Чернигов и шесть городов, ныне не подконтрольных Украине — Горловка, Донецк, Луганск, Макеевка, Севастополь и Симферополь.