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Мэры украинских городов раскритиковали попытку Кличко попиариться на теме теробороны — СМИ
Мэр Днепра Борис Филатов подверг критике заявление киевского главы Виталия Кличко о заседании Ассоциации городов Украины для подготовки территориальной обороны.
По словам Филатова, Кличко пытается превратить реальную работу по территориальной обороне в политический пиар.
Об этом сообщает "Днепр.Главное".
"Кличко явно пиарится на этой ситуации. И ни мне, ни другим мэрам это не нравится. Мы занимаемся ТрО каждый день, а не под сенью Виталия Владимировича", — заявил Борис Филатов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам мэра Днепра, ни его, ни других городских глав, ни министра обороны Украины Алексея Резникова нет необходимости приглашать на заседание АГУ для массовой пиар-поддержки.
"Мы просто соберёмся тихо у Резникова в кабинете в Минобороны и займёмся каждый своим делом. Просто уже достали омерзительные политические пляски с бубнами. Пусть все тихо делают свою работу, а не ходят с транспарантами под телекамеры", — добавил Филатов.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициировал заседание Ассоциации городов Украины с целью обсудить координацию усилий и мер по организации территориальной обороны в украинских населенных пунктах.