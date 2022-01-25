Мэры украинских городов раскритиковали попытку Кличко попиариться на теме теробороны — СМИ

Мэр Днепра Борис Филатов подверг критике заявление киевского главы Виталия Кличко о заседании Ассоциации городов Украины для подготовки территориальной обороны.

По словам Филатова, Кличко пытается превратить реальную работу по территориальной обороне в политический пиар.

Об этом сообщает "Днепр.Главное".

"Кличко явно пиарится на этой ситуации. И ни мне, ни другим мэрам это не нравится. Мы занимаемся ТрО каждый день, а не под сенью Виталия Владимировича", — заявил Борис Филатов.

По словам мэра Днепра, ни его, ни других городских глав, ни министра обороны Украины Алексея Резникова нет необходимости приглашать на заседание АГУ для массовой пиар-поддержки.

"Мы просто соберёмся тихо у Резникова в кабинете в Минобороны и займёмся каждый своим делом. Просто уже достали омерзительные политические пляски с бубнами. Пусть все тихо делают свою работу, а не ходят с транспарантами под телекамеры", — добавил Филатов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициировал заседание Ассоциации городов Украины с целью обсудить координацию усилий и мер по организации территориальной обороны в украинских населенных пунктах.