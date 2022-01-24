Кличко созывает заседание Ассоциации городов по защите "граничащей с Россией Херсонщины" и других областей

Председатель Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко намерен 28 января созвать заседание ассоциации для обсуждения вопросов территориальной обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель Ассоциации городов Украины от имени АГУ хочу выразить городу Харькову и всей Харьковщине поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!" — написал он.

При этом мэр украинской столицы выразил убеждение, что с Россией граничат не только те области Украины, которые граничат с ней исходя из норм международного права.

"Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. Вопросы их безопасности и обороноспособности – это вопросы безопасности и всех других регионов Украины", — заявил Кличко, не уточнив, какие еще "другие", кроме Херсонской, области он имеет в виду.

Киевский градоначальник подчеркнул, что сегодня для защиты украинского государства очень важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной и центральной власти.

"Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Это заседание состоится 28 января в Киеве", — сообщил он.

По его мнению, единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка являются главными качествами во время столь сложных испытаний для страны.

Стоит при этом отметить, что в Беларуси, граничащей с пятью областями Украины, в районе этой самой границы вскоре должны начаться совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022".

В то же время Одесская область и в небольшой степени Винницкая область граничат с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, возможным источником военных проблем которую недавно называла украинская военная разведка, говоря о возможной провокации на крупнейшем российском военном складе вне РФ в селе Колбасна на границе с Украиной.