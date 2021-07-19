Политика 40 минут назад

У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ

Окончательное решение об увольнении Кличко из КГГА и о том, когда это произойдёт, не принято, хотя вероятность высокая

У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ

В Офисе президента не оставили идею увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на свои источники на Банковой. В настоящий момент рассматриваются три кандидатуры.

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  1. Первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба (Кличко в своё время говорил, что его рекомендовал Ермак).
  2. Юрий Голик — один из главных координаторов и пиарщиков проекта "Большая стройка".
  3. Представитель Кабмина в Раде нардеп Елена Шуляк, которая в прошлом была не чужда строительному бизнесу.

В то же время, как пишет издание, по словам источника в Офисе президента, окончательное решение об увольнении Кличко из КГГА и о том, когда это произойдёт, не принято, хотя вероятность высокая.

"Но есть юридические моменты: имеет ли право президент разделять должности городского головы и главы КГГА? Хотя юристы на Банковой склоняются к мысли, что имеет право. Второй момент — кандидаты. Если ставить человека на должность главы КГГА, то должен быть какой-то мощный кадр, который полностью обнулит Кличко, который останется мэром. Но есть сомнения, что с этой задачей справятся кандидаты, которые сейчас рассматриваются", — говорит источник.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко, но намерений снять его с должности главы КГГА глава государства не озвучил.

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