Политика 60 минут назад

У ОП нет конфликта с Кличко, но ситуация с инфраструктурой критическая — Тимошенко

С учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры, считает менеджер ОП

У ОП нет конфликта с Кличко, но ситуация с инфраструктурой критическая — Тимошенко У ОП нет конфликта с Кличко, но ситуация с инфраструктурой критическая — Тимошенко

Украинская столица имеет все необходимые ресурсы для развития, однако инфраструктурные проекты не выполняются и наполовину. Город стоит в заторах, пока действующий мэр открывает парки и фонтаны. В такой ситуации не исключена смена главы КГГА, сообщил в интервью Интерфакс-Украина заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.д. не выполняются даже на 50%", — отметил он.

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По словам Тимошенко, который является координатором программы Владимира Зеленского "Большая стройка", Офис президента не имеет конфликтов с Виталием Кличко. Но у Кличко есть конфликт с самим собой и киевлянами.

"С учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры. Но все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове (глава Киевской горадминистрации с 2010 по 2014 гг. — Ред.)", — комментирует Тимошенко.

С того времени в столице не открыли ни одной развязки или станции метро. "Строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы — это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", — убежден замглавы ОП.

"Выхода два: либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо… Мэр — избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и правок к действующему закону", — сообщил Тимошенко журналистам.

Он подчеркнул, что лично к Кличко как к легенде Украины нет никаких вопросов, но задача мэра — набрать команду, которая сможет развивать город. "Тогда тебя будут любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, значит, это проблема самого Кличко", — подытожил он.

Ранее Тимошенко сообщал, что до конца 2021 года по инфраструктурной программе Владимира Зеленского "Большая стройка" будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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