Из-за обысков коммунальные предприятия Киева уже две недели не могут работать — Кличко

Коммунальные предприятия Киева уже две недели не могут полноценно работать из-за обысков, которые проводит столичная прокуратура и налоговая полиция в рамках производств относительно коррупционных правонарушений. При этом и предприятия, и структурные подразделения Киевской городской государственной администрации (КГГА) предоставляют правоохранителям всю запрашиваемую ими информацию.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Структурные подразделения предоставляют всю информацию. Даже ту, которая не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые и внезапные облавы и постановочные акции — это манипуляции для дискредитации городской власти, попытка дестабилизировать ситуацию в столице, поскольку уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения столицы не могут нормально работать: там с утра до ночи ищут в основном документы, которые мы передали правоохранителям, касающиеся правонарушений, которые выявили мы сами", — заявил глава КГГА.

В частности, он отметил, что еще в 2015 году департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Однако, по словам Кличко, все последующие годы правоохранители не предпринимали никаких действий относительно результатов этих проверок, поэтому сейчас он потребовал отчет о статусе этих дел.

"Я уже обратился и еще раз требую от правоохранительных органов отчет о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов, — заявил он. — У меня вопрос: какая ситуация с этими делами, почему несколько лет ждали, ничего не делали, а теперь реагируют на результаты наших же проверок? Только руки дошли или срочно нужно запятнать Кличко и столичную власть?"

Напомним, что ранее сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры провели обыски на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго". Как отмечается в сообщении ведомства, в завладении бюджетными средствами были уличены должностные лица КП и одной из частных компаний.

Отметим, что уже две недели киевские правоохранители и налоговики активно проводят следственные действия в столичных коммунальных структурах по делам о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, обыски уже затронули коммунальные предприятия "Городской магазин", "Киевский метрополитен", "Киевпастранс", "Киевгорсвет", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Киевское городское бюро технической инвентаризации", коммунальную корпорацию "Киевавтодор", объединение "Киевзеленбуд", а также департамент земельных ресурсов Киевгорадминистрации. Кроме того, обыски прошли и дома у ближайшего соратника мэра Киева Виталия Кличко Артура Палатного.

Кроме того, правоохранители выявили растрату средств горбюджета Киева через КП "Муниципальная охрана", а также провели обыски в департаментах КГГА по вопросам госархстройконтроля и по вопросам регистрации по делу о строительстве офисного здания в охранной зоне Киево-Печерской лавры.