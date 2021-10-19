Кличко хочет восстановить в Киеве райсоветы

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует восстановление в столице районных советов. Как написал он на своей странице в Facebook, данный вопрос будет рассмотрен Киевским городским советом на одой их ближайших сессий.

"Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено", — отметил Кличко.

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По словам градоначальника, такая инициатива призвана противодействовать попыткам свернуть децентрализацию власти в столице со стороны центральных властей.

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"Так что это решение не только актуально, но и "перезрело". Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение в районные советы — это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время", — заявил он.

Кличко подчеркнул, что Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить свои идеи.

"Ведь каждый район города — это жизнеспособная община с населением небольшого областного центра, которая живет и развивается. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы", — аргументировал мэр.

Он также отметил, что введение районных советов поспособствует и большей прозрачности власти, поскольку позволит киевлянам понимать, "на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это".

Мэр подчеркнул, что депутаты местных советов работают на общественных началах, то есть без заработной платы, потому, по его словам, "больше депутатов не означает больше расходов".

"Эти и другие аргументы понимают киевляне, ведь по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы. К голосу киевлян должны прислушаться и центральная власть, и депутаты Киевского городского совета", — указал Кличко.

Отметим, что сейчас власть на районном уровне в Киеве представлена только государственными администрациями, советы же прекратили работу после местных выборов, прошедших 31 октября 2010 года. Соответствующее решение незадолго до этого, 9 сентября, принял Киевсовет.

При этом в тот же день вступили в силу изменения в закон о столице Украины — городе-герое Киеве, согласно которым после упоминания в этом законе районных советов в Киеве была дописана фраза "в случае их создания".

На сегодня в Киеве существует десять районов — семь на правом берегу и три на левом, их границы и названия были установлены в 2001 году.

Напомним, что в Киеве в середине мая начались и проходят с различной интенсивностью до сих пор массовые обыски в различных коммунальных структурах. Власти столицы во главе с Кличко считают эту кампанию направленной на дискредитацию и вероятное устранение его с должности главы Киевгорадминистрации, которую тот занимает параллельно с должностью главы городской общины.

Попытка лишить Кличко этой должности, оставив ему лишь позицию мэра, избранного на выборах, уже предпринималась в 2019 году Офисом президента, когда его возглавлял Андрей Богдан, который и сам допускал, что будет баллотироваться в мэры столицы.

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В сентябре 2019 года дошло уже до согласования увольнения Кличко Кабинетом министров, который тогда возглавлял Алексей Гончарук, однако в итоге сторонам удалось договориться не доводить дело до увольнения, и мэр продолжил совмещать должность с позицией главы КГГА.

На выборах осенью 2020 года Кличко был переизбран мэром уже в первом туре, набрав, согласно официальным результатам, 50,5% голосов избирателей.

При этом отозванный с должности председателя Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следующим среди топ-чиновников, кто потеряет после него должность, может быть именно Кличко как глава КГГА.