"Слуги" от Зеленского начали перебегать в "УДАР Виталия Кличко" — СМИ

Представители партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" вливаются в ряды партии "УДАР Виталия Кличко". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на экс-депутата Андрея Денисенко и собственные источники.

В частности, в Днепропетровской области руководителем штаба партии УДАР назначен экс-глава облсовета, действующий депутат от "Слуги народа" в Днепропетровском облсовете Святослав Олийнык. Городской штаб возглавил депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко.

По словам экс-депутата Андрея Денисенко, публичных представлений на месте не было. При этом он добавил, что на совещаниях в центральном штабе "эти двое участвуют как региональные руководители и проходят в этой роли в соответствующих штабных документах уже с середины сентября".

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Денисенко называет Олийныка и Нестеренко "людьми Коломойского".

Экс-нардеп также добавил, что Запорожскую областную организацию партии Кличко в это же время возглавил "ставленник другой приватовской ветви" Эдуард Гугнин, который "много лет связан с президентом Федерации футбола Андреем Павелко и авторитетом и меценатом Александром Петровским".

В свою очередь издание "Украинская правда" также со ссылкой на свои источники подтверждает, что Олийнык является неформальным руководителем штаба УДАРа в Днепропетровской области.

Председатель исполкома УДАРа Артур Палатный сообщил "Украинской правде", что в партии сейчас идёт процесс формирования региональных и центральных органов.

"Вопрос руководства Днепропетровской областной организации решится в ходе областной конференции, которая пройдёт в октябре этого года. После неё будет официальное решение о руководстве. До конференции говорить о кандидатах руководителей преждевременно. Мы открыты для сотрудничества со всеми конструктивными силами в разных регионах нашей страны", — рассказал он.