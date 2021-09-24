Коломойскому разрешили продать недвижимость в США для погашения долгов

Власти США разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать здание в Далласе (штате Техас) для выплаты налогового и других долгов.

Соответствующее ходатайство удовлетворила федеральная окружная судья США Марсия Кук, передает "Радио Свобода".

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до окончания производства по делу о наложении ареста", — отметили в суде.

Ранее это здание было заморожено по делу об отмывании денег. Когда-то в нем располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.

Как следует из судебных документов, компания в сфере недвижимости Centurion American из северного Техаса согласилась выкупить здание за $23,3 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта 27 сентября 2021 года.

Известно, что по состоянию на 16 сентября со зданием в Далласе было связано более $425 тысяч долга по налогу на недвижимость, пени и выплат в пользу местной общины.

При этом указано, что после выплаты долгов и налогов остаток денег от продажи здания поместят на депозитный счет. До конца разбирательства этим счетом будет управлять американское правительство.

Как предполагается, немедленная продажа уменьшит риски от колебаний рынка, а также расходы на содержание имущества в надлежащем состоянии. На данный момент здание в Далласе пустует и, соответственно, не может приносить прибыль для покрытия расходов на содержание, уплату налогов и членских взносов.

Ранее суд в США по делу ПриватБанка запретил Игорю Коломойскому распродавать активы.

Напомним, 6 августа 2020 года Министерство юстиции США обвинило украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выводе миллиардов долларов из ПриватБанка в 2008-2016 годах. Ведомство подало в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится о том, что коммерческая недвижимость олигархов в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет денег, незаконно полученных из ПриватБанка, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В свою очередь Коломойский утверждал, что купил недвижимость в США за собственные деньги, а не выведенные из ПриватБанка.

Как сообщалось, 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи.